"Битва всередині": Еліна Світоліна оголосила про розрив з Гаелем Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. У відвертому зверненні спортсменка розповіла про особисті переживання, вплив війни та рішення, до якого прийшла після тривалої внутрішньої боротьби.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі спортсменки .

Світоліна розповіла про вплив війни на її стан

Еліна Світоліна зізналася, що рідко говорила публічно про те, як війна проти України вплинула на її емоційний стан. За словами тенісистки, за зовнішньою стороною її життя залишалися безсонні ночі, сумніви та відчуття поступової втрати себе. Тепер вона вирішила відкрити більше подробиць особистих переживань.

"Це найважче, про що мені коли-небудь доводилося говорити. Усі знають, наскільки багато для мене означає Україна. Але я рідко розповідала про те, що війна зробила зі мною всередині. Ви не бачили безсонних ночей, сумнівів і відчуття, ніби я поступово втрачаю себе", - написала Світоліна.

За словами спортсменки, Монфіс знав про її переживання та тривалий час підтримував її. Вони разом намагалися подолати труднощі, однак згодом українка усвідомила, що деякі внутрішні проблеми їй потрібно вирішити самостійно.

"Гаель бачив усе це. Він ніколи не відпускав моєї руки. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині тебе, і жодна любов іншої людини не може виграти їх замість тебе", - зазначила тенісистка.

Чому Світоліна та Монфіс вирішили розійтися

Українка пояснила, що з часом зрозуміла необхідність віднайти себе та дійшла висновку, що не зможе зробити це в межах шлюбу. За її словами, рішення далося їй надзвичайно важко, але Монфіс поставився до її позиції з повагою.

Світоліна наголосила, що попри завершення подружніх стосунків, вона зберігає теплі почуття до чоловіка та вдячність за спільні роки.

"Гаель любив мене в моменти найбільшої радості й у найтемніші періоди, а я любила його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і нам було подаровано найцінніше - нашу доньку Скай", - написала спортсменка.

Окремо Світоліна підкреслила, що їхня донька залишатиметься головним пріоритетом для обох батьків.

"Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб завершується, але наша сім'я - ні. Ми завжди залишатимемося її батьками й будемо поруч на кожному етапі її життя", - наголосила перша ракетка України.

Тенісистка також попросила не шукати винних у ситуації, пояснивши, що йдеться про двох людей, які глибоко кохали одне одного, але їхня спільна історія змінюється. Вона закликала з повагою поставитися до їхнього особистого простору та дати їм час на відновлення.

Що відомо про стосунки Світоліної та Монфіса

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися в липні 2021 року в Женеві. У жовтні 2022-го в подружжя народилася донька Скай.

Протягом спільного життя тенісисти підтримували одне одного на змаганнях і неодноразово виступали разом у тенісних шоу та спеціальних турнірах.

У 2026 році Монфіс завершив професійну кар'єру, попередньо оголосивши, що цей сезон стане для нього останнім у турі. Світоліна ж провела один із найуспішніших сезонів за останні роки та повернулася до топ-6 світового рейтингу WTA.

Цього сезону тенісисти також уперше виступили разом у змаганнях змішаних пар на US Open, де дійшли до півфіналу.