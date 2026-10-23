В шаге от полуфинала: 15-летняя украинка не повторила успех Костюк и Снигур на Итоговом турнире

15-летняя одесситка Полина Скляр завершила выступления на групповом этапе юниорского Итогового турнира World Tennis Tour Junior Finals-2026, который проходит в китайском Чэнду. Несмотря на яркий старт, украинская теннисистка не смогла квалифицироваться в полуфинальную стадию соревнований.

Как Скляр выступила на групповом этапе

Полина начала турнир с победы над американкой Дженей Престон. Украинка уступила в первом сете, но сумела переломить ход встречи и выиграла со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Во втором матче одесситка проиграла "нейтральной" Марии Макаровой в двух сетах – 2:6, 1:6. Это поражение стало особенно досадным с учетом предыдущих встреч: в этом году Скляр побеждала Макарову в четвертьфинале юниорского Уимблдона.

В заключительном поединке группы украинка встретилась со второй ракеткой мира среди юниорок, чешкой Яной Ковачковой. На этот раз Скляр не смогла навязать борьбу сопернице и уступила со счетом 2:6, 1:6.

По итогам трех матчей украинка заняла третье место в квартете. В полуфинал вышли Ковачкова и Макарова.

Борьба за итоговые позиции

24 октября, во время соревнований, юная одесситка отметит свой 16-й день рождения. Она не завершает выступления в Чэнду, а продолжит борьбу в стыковой сетке за 5–8-е места.

Напомним, нынешний сезон стал прорывным для Скляр: ранее в этом году она дошла до полуфинала юниорского Уимблдона, что стало ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.

Скляр стала лишь третьей украинской теннисисткой в истории, сыгравшей на юниорском Итоговом турнире. Ранее в этих соревнованиях участвовали Марта Костюк и Дарья Снигур. Костюк завоевала титул в 2017 году, а Снигур добралась до финала в 2019-м.