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Теніс 25 жовтня 2026 · 10:29

Ястремська виграла фінал у Китаї та повернулась до топ-100 WTA

Одеситка вперше зіграє в основі турніру в Гуанчжоу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ястремська виграла фінал у Китаї та повернулась до топ-100 WTA
Даяна Ястремська (фото: instagram.com/wuhanopenwta)

Сьома ракетка України Даяна Ястремська успішно подолала кваліфікацію на турнірі WTA 250 у китайському Гуанчжоу. 24-річна одеситка у вирішальному поєдинку впевнено розібралася з представницею Австралії Емерсон Джонс.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

WTA 250. Гуанчжоу (Китай). Фінал кваліфікації

Даяна Ястремська (Україна) – Емерсон Джонс (Австралія) – 6:2, 6:4

Впевнений розгром у фіналі відбору

Українка, яка мала перший номер посіву у відборі, витратила на перемогу 1 годину та 22 хвилини. Ястремська потужно розпочала першу партію, повівши з рахунком 4:0, і без особливих проблем довела сет до перемоги – 6:2.

У другому сеті точилася рівніша боротьба, проте Даяна зробила вирішальний брейк за рахунку 1:1, після чого втримала перевагу до самого фіналу матчу – 6:4.

Цей успіх дозволив Ястремській повернутися до топ-100 live-рейтингу WTA. До турніру в Гуанчжоу українка посідала 103-тє місце, перебувавши за межами першої сотні понад два з половиною місяці.

Дві українки в основі

Для Даяни це перша в кар'єрі участь в основній сітці турніру в Гуанчжоу. На шляху до фіналу відбору вона також пройшла китаянку Ю Сяоді у важкому тригодинному протистоянні.

Окрім Ястремської, в основній сітці змагань у Китаї виступить ще одна представниця України. Дарія Снігур. Третя вітчизняна ракетка та 40-ва в світовому рейтингу отримала від організаторів перший номер посіву.

Раніше Стародубцева й Олійникова вилетіли з турніру WTA 500 у Токіо.

Теги: Теніс Даяна Ястремська
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