Ястремська здійснила драматичний камбек і вирвала перемогу на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула непросту перемогу на старті кваліфікації турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу. У першому раунді відбору 103-тя ракетка світу здолала представницю Китаю Ю Сяоді (WTA 212) у трьох сетах, відігравши п'ять матчболів суперниці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на WTA .

Як проходив матч

Зустріч тривала 3 години 20 хвилин і завершилася перемогою українки на вирішальному тай-брейку.

Перший сет минув у напруженій боротьбі. Жодна з тенісисток не змогла забезпечити собі вирішальну перевагу, тому доля партії визначалася на тай-брейку. Ястремська зіграла впевненіше у ключових розіграшах і перемогла з рахунком 7:4.

У другій партії китаянка зуміла нав'язати свою гру. За рахунку 4:4 вона зробила важливий брейк, після чого успішно подала на сет – 6:4.

Найбільш драматичні події розгорнулися у вирішальній партії. Українка поступалася 3:5, але зуміла повернутися в боротьбу.

У десятому геймі Даяна відіграла два матчболи на власній подачі та зрівняла рахунок – 5:5. Згодом китаянка знову вийшла вперед, однак у дванадцятому геймі Ястремська врятувала ще три матчболи суперниці.

Таким чином, українка п'ять разів опинялася за крок від поразки, але щоразу знаходила можливість продовжити боротьбу.

На вирішальному тай-брейку Даяна дотиснула суперницю – 7:3, оформивши вихід до наступного раунду кваліфікації.

Хто стане наступною суперницею

За путівку до основної сітки турніру Ястремська зіграє проти австралійки Емерсон Джонс, яка посідає 134-те місце у світовому рейтингу WTA.

У стартовому поєдинку кваліфікації Джонс перемогла представницю Гонконгу Хонг Ї Коді Вонг із рахунком 4:6, 6:1, 6:4.

Переможниця протистояння Ястремської та Джонс отримає місце в основній сітці змагань категорії WTA 250.

WTA 250. Гуанчжоу, Китай. Кваліфікація, перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Ю Сяоді (Китай) – 7:6(4), 4:6, 7:6(3).