Ястремская выиграла финал в Китае и вернулась в топ-100 WTA

Седьмая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно преодолела квалификацию на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу. 24-летняя одесситка в решающем поединке уверенно разобралась с представительницей Австралии Эмерсон Джонс.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

WTA 250. Гуанчжоу (Китай). Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:2, 6:4

Уверенный разгром в финале отбора

Украинка, получившая первый номер посева в квалификации, потратила на победу 1 час и 22 минуты. Ястремская мощно начала первую партию, поведя со счетом 4:0, и без особых проблем довела сет до победы - 6:2.

Во втором сете борьба была более равной, однако Даяна сделала решающий брейк при счете 1:1, после чего удерживала преимущество до самого конца матча - 6:4.

Этот успех позволил Ястремской вернуться в топ-100 live-рейтинга WTA. До турнира в Гуанчжоу украинка занимала 103-е место, находясь за пределами первой сотни более двух с половиной месяцев.

Две украинки в основной сетке

Для Даяны это первое в карьере участие в основной сетке турнира в Гуанчжоу. На пути к финалу отбора она также прошла китаянку Ю Сяоди в тяжелом трехчасовом противостоянии.

Помимо Ястремской, в основной сетке соревнований в Китае выступит еще одна представительница Украины - Дарья Снигур. Третья ракетка Украины и 40-я в мировом рейтинге получила от организаторов первый номер посева.