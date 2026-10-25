rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 25 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Ястремская выиграла финал в Китае и вернулась в топ-100 WTA
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 25 октября 2026 · 10:29

Ястремская выиграла финал в Китае и вернулась в топ-100 WTA

Одесситка впервые сыграет в основе турнира в Гуанчжоу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ястремская выиграла финал в Китае и вернулась в топ-100 WTA
Даяна Ястремская (фото: instagram.com/wuhanopenwta)

Седьмая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно преодолела квалификацию на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу. 24-летняя одесситка в решающем поединке уверенно разобралась с представительницей Австралии Эмерсон Джонс.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

WTA 250. Гуанчжоу (Китай). Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:2, 6:4

Уверенный разгром в финале отбора

Украинка, получившая первый номер посева в квалификации, потратила на победу 1 час и 22 минуты. Ястремская мощно начала первую партию, поведя со счетом 4:0, и без особых проблем довела сет до победы - 6:2.

Во втором сете борьба была более равной, однако Даяна сделала решающий брейк при счете 1:1, после чего удерживала преимущество до самого конца матча - 6:4.

Этот успех позволил Ястремской вернуться в топ-100 live-рейтинга WTA. До турнира в Гуанчжоу украинка занимала 103-е место, находясь за пределами первой сотни более двух с половиной месяцев.

Две украинки в основной сетке

Для Даяны это первое в карьере участие в основной сетке турнира в Гуанчжоу. На пути к финалу отбора она также прошла китаянку Ю Сяоди в тяжелом трехчасовом противостоянии.

Помимо Ястремской, в основной сетке соревнований в Китае выступит еще одна представительница Украины - Дарья Снигур. Третья ракетка Украины и 40-я в мировом рейтинге получила от организаторов первый номер посева.

Ранее Стародубцева и Олейникова вылетели с турнира WTA 500 в Токио.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
Главные матчи
Серия А 25 октября 13:30
Интер - : - Фиорентина
УПЛ 25 октября 13:00
Буковина - : - Кривбасс
УПЛ 25 октября 13:00
Черноморец - : - Карпаты
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Три гола и ассист: Ванат устроил голевое шоу в чемпионате Испании Три гола и ассист: Ванат устроил голевое шоу в чемпионате Испании Альварес обратился к фанатам "Атлетико" после скандала: что сказал форвард о своем будущем Альварес обратился к фанатам "Атлетико" после скандала: что сказал форвард о своем будущем Шесть голов и удаление тренера: чем завершилась битва "Наполи" и "Ромы" Шесть голов и удаление тренера: чем завершилась битва "Наполи" и "Ромы"
Мнения
Кирилл Круторогов
Пять ожиданий от Эль-Классико: Флик против Моуриньо, идея против войны Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"