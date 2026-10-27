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Теніс 27 жовтня 2026 · 11:14

Ястремська відіграла три матчболи та вирвала перемогу на старті турніру в Китаї

Українська тенісистка здолала Кеті Волинець у трисетовому матчі та вийшла до другого кола змагань WTA 250 у Гуанчжоу
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Ястремська відіграла три матчболи та вирвала перемогу на старті турніру в Китаї
Даяна Ястремська (фото: Getty Images)

Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над американкою українського походження Кеті Волинець у першому колі турніру WTA 250 у Гуанчжоу. Одеситка поступилася у другому сеті та в третьому була за крок від поразки, але зуміла відіграти два брейки, а потім виграти напружений тайбрейк. Матч тривав 2 години 44 хвилини.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Ястремська врятувалася після 2:5

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Українка зуміла зробити вирішальний брейк наприкінці партії та закрити її з рахунком 7:5.

У другому сеті Волинець перехопила ініціативу. Американка двічі взяла подачу Ястремської та швидко довела партію до перемоги – 6:1.

Найбільша драма розгорнулася у вирішальному сеті. Волинець вела 5:2 і мала два брейки, а згодом отримала можливість подати на матч. Ястремська відігралася, зрівняла рахунок, але одразу знову програла свою подачу.

Українка не зламалася і вдруге відіграла гейм на подачі суперниці, який міг завершити матч. У підсумку переможницю визначив тайбрейк.

Там Волинець тричі була за крок від перемоги, але Ястремська відіграла всі три матчболи. З четвертої спроби одеситка реалізувала власний матчбол і завершила поєдинок на свою користь.

WTA 250. Гуанчжоу. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Кеті Волинець (США) - 7:5, 1:6, 7:6(7)

Сезон Даяни Ястремської

2026 рік для Ястремської складається нерівно, однак українка мала кілька важливих результатів. У травні вона дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Пармі, а на "Вімблдоні" виграла матч основної сітки. Восени Ястремська вийшла до третього кола WTA 1000 у Пекіні, де здобула дві перемоги поспіль, а в Ухані перемогла Крістіну Буксу, першу ракетку Іспанії. Ця перемога стала для українки п'ятою у сезоні над суперницею з топ-50.

Перед турніром у Гуанчжоу Ястремська перебувала за межами першої сотні рейтингу WTA, але успішно пройшла кваліфікацію. Перемога над Емерсон Джонс у фіналі відбору дозволила їй повернутися до топ-100 live-рейтингу.

Хто наступний

У другому колі турніру в Гуанчжоу Ястремська зіграє проти представниці Китаю Хань Ши. Для виходу до наступної стадії українці знадобиться ще одна перемога на домашньому для суперниці турнірі.

Раніше Дар’я Лопатецька стала чемпіонкою турніру ITF W15 у чеських Карлових Варах.

Теги: Теніс Даяна Ястремська
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