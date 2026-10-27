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Футбол 27 жовтня 2026 · 19:28

"Полісся" оштрафували на 145 тисяч гривень після перемоги над "Динамо"

Також покарання від КДК УАФ дістав і столичний клуб
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Полісся" оштрафували на 145 тисяч гривень після перемоги над "Динамо"
"Полісся" та "Динамо" отримали значні штрафи (Фото: ФК "Полісся")

Житомирське "Полісся" має сплатити 145 тисяч гривень штрафу за порушення під час матчу 9-го туру УПЛ проти київського "Динамо". Столичний клуб отримав ще суворіше покарання в 240 тисяч гривень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

За що оштрафували "Полісся"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ застосував санкції до "Полісся" за порушення під час матчу 9-го туру, який завершився перемогою житомирян над "Динамо" із рахунком 3:1.

Загалом житомирський клуб отримав три штрафи на загальну суму 145 тисяч гривень:

  • 95 тисяч гривень - за використання вболівальниками піротехнічних засобів;
  • 25 тисяч гривень - за дії вболівальників, які призвели до зупинки матчу;
  • 25 тисяч гривень - за повторне недотримання вимог безпеки щодо евакуації команди в укриття під час повітряної тривоги.

"Динамо" заплатить 240 тисяч гривень

Київський клуб отримав ще більший штраф - 240 тисяч гривень. Зокрема, "Динамо" має сплатити:

  • 120 тисяч гривень - за використання вболівальниками піротехніки;
  • 50 тисяч гривень - за неправомірні дії вболівальників, зокрема провокування бійки;
  • 50 тисяч гривень - за повторні образливі скандування;
  • 20 тисяч гривень - за порушення правил безпеки щодо евакуації команди в укриття під час повітряної тривоги.

Як завершився матч

Поєдинок відбувся 18 жовтня в Житомирі. "Полісся" залишилося в меншості вже на п’ятій хвилині після вилучення воротаря Олега Кудрика, а "Динамо" відкрило рахунок у першому таймі.

Однак Ігор Краснопір зрівняв рахунок, а після перерви реалізував пенальті та забив утретє, оформивши хет-трик і принісши житомирцям перемогу з рахунком 3:1.

Раніше ми повідомляли, що КДК УАФ також оштрафував "Карпати" за дії вболівальників в матчі проти "Епіцентра".

Теги: Футбол Полісся Динамо
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