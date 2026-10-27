"Полісся" оштрафували на 145 тисяч гривень після перемоги над "Динамо"

Житомирське "Полісся" має сплатити 145 тисяч гривень штрафу за порушення під час матчу 9-го туру УПЛ проти київського "Динамо". Столичний клуб отримав ще суворіше покарання в 240 тисяч гривень.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ застосував санкції до "Полісся" за порушення під час матчу 9-го туру, який завершився перемогою житомирян над "Динамо" із рахунком 3:1.
Загалом житомирський клуб отримав три штрафи на загальну суму 145 тисяч гривень:
Київський клуб отримав ще більший штраф - 240 тисяч гривень. Зокрема, "Динамо" має сплатити:
Поєдинок відбувся 18 жовтня в Житомирі. "Полісся" залишилося в меншості вже на п’ятій хвилині після вилучення воротаря Олега Кудрика, а "Динамо" відкрило рахунок у першому таймі.
Однак Ігор Краснопір зрівняв рахунок, а після перерви реалізував пенальті та забив утретє, оформивши хет-трик і принісши житомирцям перемогу з рахунком 3:1.
Раніше ми повідомляли, що КДК УАФ також оштрафував "Карпати" за дії вболівальників в матчі проти "Епіцентра".