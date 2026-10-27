Олімпійський фінал: шаблістка Комащук втретє виграла Кубок України з фехтування

26 жовтня в Ужгороді стартував Кубок України з фехтування сезону-2026/27. У перший змагальний день визначилися переможці особистих турнірів із шаблі: Аліна Комащук захистила титул, а Юрій Цап став володарем трофея вдруге у кар’єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію фехтування України .

Комащук перемогла у фіналі двох олімпійських чемпіонок

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук з Одеси стала переможницею жіночого особистого турніру з фехтування на шаблях. У фіналі вона зустрілася із землячкою Оленою Кравацькою - також олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у командних змаганнях.

Після першої половини поєдинку Комащук поступалася з рахунком 7:8, однак упевнено провела другу частину зустрічі та перемогла - 15:9. Для спортсменки це вже третє золото Кубка України та другий поспіль титул.

Бронзові нагороди здобули представниці Миколаєва Олександра Бондар і Вікторія Коротченко. У півфіналах вони поступилися відповідно Кравацькій (8:15) та Комащук (7:15).

Підсумкова трійка призерок жіночого турніру:

Аліна Комащук (Одеса); Олена Кравацька (Одеса); Олександра Бондар та Вікторія Коротченко (обидві - Миколаїв).

Цап удруге виграв Кубок України

У чоловічому особистому турнірі з шаблі перемогу здобув миколаївець Юрій Цап. Він удруге у своїй кар’єрі став володарем Кубка України.

Змагання зібрали учасників і учасниць із Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Нетішина та Рівного. Жіночий турнір об’єднав 43 шаблістки, а загалом в особистих змаганнях із цього виду зброї взяли участь понад 80 спортсменів і спортсменок.

Кубок України вперше за два роки приймає Ужгород

Турнір, що розпочався 26 жовтня, став першим всеукраїнським дорослим змаганням сезону-2026/27. Після двох років проведення у столиці Кубок України змінив локацію та переїхав до Ужгорода.

Змагання зберегли комплексний формат: у трьох видах зброї розіграють 12 комплектів нагород.