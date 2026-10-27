rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 27 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Олімпійський фінал: шаблістка Комащук втретє виграла Кубок України з фехтування
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 27 жовтня 2026 · 18:36

Олімпійський фінал: шаблістка Комащук втретє виграла Кубок України з фехтування

У фіналі змагань в Ужгороді одеситка здолала землячку Олену Кравацьку, а Юрій Цап удруге здобув титул серед чоловіків
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Олімпійський фінал: шаблістка Комащук втретє виграла Кубок України з фехтування
Комащук вдруге поспіль святкує перемогу (Фото: Аліна Рапінець, Федерація фехтування України)

26 жовтня в Ужгороді стартував Кубок України з фехтування сезону-2026/27. У перший змагальний день визначилися переможці особистих турнірів із шаблі: Аліна Комащук захистила титул, а Юрій Цап став володарем трофея вдруге у кар’єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію фехтування України.

Комащук перемогла у фіналі двох олімпійських чемпіонок

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук з Одеси стала переможницею жіночого особистого турніру з фехтування на шаблях. У фіналі вона зустрілася із землячкою Оленою Кравацькою - також олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у командних змаганнях.

Після першої половини поєдинку Комащук поступалася з рахунком 7:8, однак упевнено провела другу частину зустрічі та перемогла - 15:9. Для спортсменки це вже третє золото Кубка України та другий поспіль титул.

Бронзові нагороди здобули представниці Миколаєва Олександра Бондар і Вікторія Коротченко. У півфіналах вони поступилися відповідно Кравацькій (8:15) та Комащук (7:15).

Підсумкова трійка призерок жіночого турніру:

  1. Аліна Комащук (Одеса);
  2. Олена Кравацька (Одеса);
  3. Олександра Бондар та Вікторія Коротченко (обидві - Миколаїв).

Цап удруге виграв Кубок України

У чоловічому особистому турнірі з шаблі перемогу здобув миколаївець Юрій Цап. Він удруге у своїй кар’єрі став володарем Кубка України.

Змагання зібрали учасників і учасниць із Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Нетішина та Рівного. Жіночий турнір об’єднав 43 шаблістки, а загалом в особистих змаганнях із цього виду зброї взяли участь понад 80 спортсменів і спортсменок.

Кубок України вперше за два роки приймає Ужгород

Турнір, що розпочався 26 жовтня, став першим всеукраїнським дорослим змаганням сезону-2026/27. Після двох років проведення у столиці Кубок України змінив локацію та переїхав до Ужгорода.

Змагання зберегли комплексний формат: у трьох видах зброї розіграють 12 комплектів нагород.

Раніше ми розповідали, що будинок чемпіонки світу постраждав від російської атаки.

Теги: Кубок України Спортсмени
Головні матчі
Кубок України 27 жовтня 18:00
Шахтар - : - Динамо
Серія А 27 жовтня 19:30
Сассуоло - : - Лаціо
Серія А 27 жовтня 21:45
Торіно - : - Комо
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Шахтар" – "Динамо" у Кубку України: де і коли дивитися матч "Шахтар" – "Динамо" у Кубку України: де і коли дивитися матч "82,38 мене трішки розслабили": Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік "82,38 мене трішки розслабили": Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік Нападник збірної України може знову змінити клуб взимку Нападник збірної України може знову змінити клуб взимку
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"