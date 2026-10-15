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Інше 15 жовтня 2026 · 20:07

Будинок чемпіонки світу постраждав під час атаки на Київ (відео)

Українська фехтувальниця зробила емоційну заяву перед змаганнями з представниками РФ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Будинок чемпіонки світу постраждав під час атаки на Київ (відео)
Влада Харькова (фото: instagram.com/vladakharkova)
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Українська фехтувальниця Влада Харькова повідомила про пошкодження свого будинку в Києві внаслідок російської атаки. Про це чемпіонка світу дізналася, перебуваючи за кордоном перед міжнародними змаганнями, де мали виступати й російські спортсмени.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Наслідки російської атаки

За словами спортсменки, її шлях на міжнародний турнір у Касабланці розпочався з нічної евакуації з потяга через загрозу повітряного нападу, де пасажири змушені були майже дві години перебувати на холоді.

Вже наступного дня, перебуваючи в аеропорту Будапешта, Харькова дізналася, що в її житловий будинок у Києві влучили уламки після російського обстрілу.

"Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, що вціліла. Цього разу мені "пощастило". Подумайте про це. Мене вважають щасливою, бо моя квартира вціліла після російського обстрілу. У якій жахливій реальності ми живемо, якщо це ми називаємо удачею?" - поділилася емоціями фехтувальниця у своєму Instagram.

"Це не політика, це війна"

Харькова обурилася тим, що в Касабланці українські спортсмени змушені виходити на одну доріжку з представниками країни-агресорки та дотримуватися "спортивного етикету", поки їхні домівки руйнують ракетами. Вона наголосила, що спроби виправдати присутність росіян гаслами про те, що "спорт поза політикою", є повністю цинічними.

"Коли ти стоїш на морозі о четвертій ранку, бо тебе можуть убити – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, який ти називаєш своїм домом – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде у тебе дім, до якого можна повернутися після змагань – це не політика. Це війна. І в ній є очевидний агресор: Росія", - резюмувала українська чемпіонка.

Влада Харькова – українська фехтувальниця на шпагах. Вона чемпіонка світу 2025 року та дворазова чемпіонка Європи. Також здобувала срібну медаль чемпіонату Європи в командних змаганнях у 2019 році та перемагала на етапах Кубка світу.

Раніше стало відомо, що спроба Росії повернутися до зимового виду спорту провалилася.

Теги: Спортсмени Обстріл Києва
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