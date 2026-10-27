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Баскетбол 27 октября 2026 · 20:31

"Ровно" простилось с лучшим легионером Суперлиги

Американский баскетболист помог ровенчанам завоевать бронзовые медали в прошлом сезоне
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Ровно" простилось с лучшим легионером Суперлиги
Дюпри был яркой звездой прошлогоднего БК "Ровно" (Фото: _j.dup, Instagram)

Баскетбольный клуб "Ровно" объявил о прощании с Джейленом Дюпри. Американец в прошлом сезоне помог клубу выиграть "бронзу" и получил награду лучшего легионера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу БК "Ровно" в Instagram.

Дюпри помог "Ровному" получить бронзу

Ровенский клуб поблагодарил Джейлена Дюпри за сотрудничество, преданность команде и вклад в завоевание бронзовых наград Суперлиги в сезоне-2025/26.

В клубе отметили характер, мастерство и самоотдачу американского баскетболиста, а также его лидерские качества, которые помогли команде добиться результата.

Индивидуальное признание

Отдельным достижением Дюпри стало звание лучшего легионера Суперлиги сезона-2025/26.

В своем прощальном обращении Ровенский клуб подчеркнул, что баскетболист стал важной частью истории команды и ее баскетбольной семьи.

"Ровно" также поблагодарило игрока за яркие моменты и эмоции, подаренные болельщикам, и отметило, что дверь клуба для него всегда будет оставаться открытой.

Ранее мы сообщали, что "Ровно" начал новый сезон с 5 побед подряд.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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