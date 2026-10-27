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Баскетбол 27 жовтня 2026 · 20:31

"Рівне" попрощалося з найкращим легіонером Суперліги

Американський баскетболіст допоміг рівнянам завоювати бронзові медалі минулого сезону
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Рівне" попрощалося з найкращим легіонером Суперліги
Дюпрі був яскравою зіркою минулорічного БК "Рівне" (Фото: _j.dup, Instagram)

Баскетбольний клуб "Рівне" оголосив про прощання з Джейленом Дюпрі. Американець минулого сезону допоміг клубу виграти "бронзу" та отримав відзнаку найкращого легіонера.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну сторінку БК "Рівне" в Instagram.

Дюпрі допоміг "Рівному" здобути бронзу

Рівненський клуб подякував Джейлену Дюпрі за співпрацю, відданість команді та внесок у завоювання бронзових нагород Суперліги в сезоні-2025/26.

У клубі відзначили характер, майстерність і самовіддачу американського баскетболіста, а також його лідерські якості, які допомогли команді досягти результату.

Індивідуальне визнання

Окремим досягненням Дюпрі стало звання найкращого легіонера Суперліги сезону-2025/26.

У своєму прощальному зверненні рівненський клуб наголосив, що баскетболіст став важливою частиною історії команди та її баскетбольної родини.

"Рівне" також подякувало гравцеві за яскраві моменти й емоції, подаровані вболівальникам, та зазначило, що двері клубу для нього завжди залишатимуться відчиненими.

Раніше ми повідомляли, що "Рівне" розпочав новий сезон з 5 перемог поспіль.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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