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Баскетбол 25 жовтня 2026 · 20:05

Перша перемога "Говерли" та осічка фаворита: всі результати дня в Суперлізі

Іванофранківці несподівано обіграли одного з лідерів чемпіонату
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Перша перемога "Говерли" та осічка фаворита: всі результати дня в Суперлізі
Матч "Рівне" – "Ніко-Баскет" (фото: ФБУ.)

У неділю, 25 жовтня, відбулися чотири поєдинки четвертого туру української баскетбольної Суперліги. Головною несподіванкою стала перша перемога "Прикарпаття-Говерли" в сезоні, яку іванофранківці здобули над "Київ-Баскетом". В інших зустрічах успіх святкували "Рівне", "Волинь" та "Харківські Соколи".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФБУ

"Прикарпаття-Говерла" – "Київ-Баскет": перша перемога в сезоні

Іванофранківська команда здобула дебютну перемогу в нинішньому чемпіонаті, обігравши одного з фаворитів Суперліги.

Господарі виграли три стартові чверті та перед заключною десятихвилинкою мали перевагу в 13 очок. Упродовж зустрічі відрив "Говерли" сягав 22 бали.

У четвертій чверті кияни організували погоню та скоротили відставання до трьох очок. Однак господарі вистояли й довели матч до перемоги.

Найрезультативнішим у складі "Говерли" став Сергій Старцев, який набрав 17 очок і віддав шість результативних передач. У "Київ-Баскета" Ілля Кабацюра оформив дабл-дабл — 26 очок і 12 підбирань.

Результат: "Прикарпаття-Говерла" – "Київ-Баскет" – 75:70 (16:13, 23:16, 26:23, 10:18).

"Ніко-Баскет" – "Рівне": п'ята перемога рівнян

"Рівне" продовжило успішний виступ у чемпіонаті, здобувши п'яту перемогу в сезоні.

Гості потужно провели першу половину зустрічі. Вони виграли стартову чверть 29:24, а в другій збільшили перевагу, дозволивши супернику набрати лише 14 очок.

Після великої перерви "Ніко-Баскет" спробував повернути інтригу, вигравши третю десятихвилинку 27:19. Однак рівняни зберегли контроль над результатом і не дозволили господарям відігратися.

Найрезультативнішим у складі гостей став Віталій Биков, який набрав 25 очок. Водночас героєм зустрічі став Джавон Бенсон. Американський центровий записав до активу 20 очок, 8 підбирань і 4 блокшоти, реалізувавши всі чотири триочкові кидки. Його рейтинг ефективності становив 33 бали — найвищий показник у матчі.

Результат: "Ніко-Баскет" – "Рівне" – 84:93 (24:29, 14:23, 27:19, 19:22).

"Черкаські Мавпи" – "Волинь": вирішальний ривок гостей

"Волинь" здобула другу перемогу в сезоні, обігравши "Черкаських Мавп" на виїзді.

Перша половина зустрічі минула в рівній боротьбі. Після двох чвертей гості мали перевагу лише у три очки — 29:26.

У третій десятихвилинці черкасці перехопили ініціативу та вийшли вперед — 50:48. Проте заключний відрізок залишився за лучанами, які виграли його з рахунком 27:16.

Головним героєм матчу став Назар Король. Він набрав 25 очок, причому всі три свої триочкові кидки реалізував саме у вирішальній чверті.

Результат: "Черкаські Мавпи" – "Волинь" – 66:75 (18:15, 8:14, 24:19, 16:27).

"Хмельницький" – "Харківські Соколи": гості зробили різницю до перерви

"Харківські Соколи" здобули виїзну перемогу над "Хмельницьким", заклавши фундамент успіху ще в першій половині матчу.

Стартова чверть завершилася з мінімальною перевагою харків'ян — 15:13. Натомість у другій десятихвилинці команда Дмитра Забірченка суттєво додала в захисті та виграла відрізок 21:9.

На велику перерву гості пішли з перевагою у 14 очок. внішим у складі "Соколів" став Андрій Хохоник. За 23 хвилини Хохоник набрав 9 очок, зробив 6 підбирань, віддав 4 результативні передачі та виконав 3 перехоплення. Показник ефективності – 20 (другий у грі). У господарів Закарі Лавдей оформив дабл-дабл — 19 очок та 11 підбирань.

Результат: "Хмельницький" – "Харківські Соколи" – 64:75 (13:15, 9:21, 23:18, 19:21).

Раніше "Дніпро" зупинив лідера Суперліги.

Теги: Баскетбол
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