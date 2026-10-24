"Дніпро" зупинив лідера Суперліги: як завершилася битва із "Запоріжжям"

"Дніпро" переміг "Запоріжжя" в центральному матчі четвертого туру регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. Зустріч завершилася з рахунком 92:88 і коштувала гостям лідерства в турнірній таблиці.

Перебіг поєдинку

"Запоріжжя" потужно розпочало зустріч і повело 10:0. Господарі змогли набрати перші очки лише наприкінці п'ятої хвилини, але поступово скоротили відставання. Першу чверть гості виграли з рахунком 15:12.

Перелом настав у другій десятихвилинці. Завдяки влучним дальнім кидкам Ігоря Дубоненка "Дніпро" перехопив ініціативу та пішов на велику перерву з перевагою в шість очок – 41:35.

У третій чверті чинний чемпіон України збільшив відрив до 14 очок. Утім, "Запоріжжя" не здалося й у заключній десятихвилинці скоротило різницю до чотирьох балів. Врятувати матч гостям так і не вдалося.

Герої зустрічі та турнірна таблиця

Найрезультативнішим у складі переможців став Ігор Дубоненко, який набрав 24 очки. Він реалізував чотири із семи триочкових кидків. Ще по 13 очок "Дніпру" принесли Максим Закурдаєв та Олександр Конєв.

У "Запоріжжя" найкращим був Дмитро Мартинов, який записав до активу 28 очок, 9 підбирань і 4 передачі. Його результативність стала найвищою для одного гравця в матчі Суперліги цього сезону.

Після перемоги "Дніпро" піднявся на друге місце в турнірній таблиці, поступаючись "Київ-Баскету" через меншу кількість зіграних матчів. "Запоріжжя", яке зазнало другої поразки в сезоні, опустилося з першої на третю позицію.

"Дніпро" – "Запоріжжя" – 92:88 (12:15, 29:20, 25:26, 26:27)