"Днепр" остановил лидера Суперлиги: как завершилась битва с "Запорожьем"

"Днепр" победил "Запорожье" в центральном матче четвертого тура регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 92:88 и стоила гостям лидерства в турнирной таблице.

Течение поединка

"Запорожье" мощно начало встречу и повело 10:0. Хозяева смогли набрать первые очки только в конце пятой минуты, но постепенно сократили отставание. Первую четверть гости выиграли со счётом 15:12.

Перелом наступил во второй десятиминутке. Благодаря точным дальним броскам Игоря Дубоненко "Днепр" перехватил инициативу и ушел на большой перерыв с преимуществом в шесть очков - 41:35.

В третьей четверти действующий чемпион Украины увеличил отрыв в 14 очков. Впрочем, "Запорожье" не сдалось и в заключительной десятиминутке сократило разницу до четырех баллов. Спасти матч гостям так и не удалось.

Герои встречи и турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал Игорь Дубоненко, набравший 24 очка . Он реализовал четыре из семи трехочковых бросков. Еще по 13 очков "Днепра" принесли Максим Закурдаев и Александр Конев.

В "Запорожье" лучшим был Дмитрий Мартынов, записавший в актив 28 очков, 9 подборов и 4 передачи . Его результативность стала самой высокой для одного игрока в матче Суперлиги этого сезона.

После победы "Днепр" поднялся на второе место в турнирной таблице, уступая "Киев-Баскету" из-за меньшего количества сыгранных матчей. "Запорожье", потерпевшее второе поражение в сезоне, опустилось с первого на третью позицию.

"Днепр" – "Запорожье" – 92:88 (12:15, 29:20, 25:26, 26:27)