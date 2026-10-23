"Нико-Баскет" одержал первую победу, "Ровно" разгромило "Мавп": результаты украинской Суперлиги

В пятницу, 23 октября, состоялось два матча регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. "Нико-Баскет" победил "Волынь", а "Ровно" обыграло "Черкасских мавп".

"Нико-Баскет" прервал серию без побед

Николаевская команда одержала первую победу в сезоне, обыграв на домашней площадке "Волынь" со счетом 92:81. После равной первой половины, завершившейся со счетом 47:44 в пользу хозяев, николаевцы постепенно перехватили инициативу.

Во второй половине встречи преимущество "Нико-Баскета" достигало 23 очков, и гостям удалось лишь немного сократить отставание в конце матча. Самым результативным в составе победителей стал Джамир Симпсон, набравший 22 очка, добавив пять подборов и пять передач. Богдан Лукьян записал в актив 19 очков, пять подборов и шесть передач, а Ярослав Карпюк оформил дабл-дабл - 13 очков и 10 подборов.

В "Волыни" лучшим по результативности стал Ростислав Кабанов, набравший 17 очков и сделавший семь подборов, выйдя со скамейки запасных.

"Нико-Баскет" - "Волынь" - 92:81 (22:26, 25:18, 22:15, 23:22)

"Ровно" уверенно победило "Черкасских Мавп"

В другом матче "Ровно-Dream-ОШВСМ" на выезде обыграло "Черкасских Мавп" - 76:64.

Ровенчане захватили лидерство уже в первой четверти, которую выиграли со счетом 26:18. К большому перерыву гости увеличили преимущество до 16 очков, а после третьей десятиминутки опережали соперников на 28 баллов. В заключительной четверти "Черкасские Мавпы" сократили отставание, выиграв ее со счетом 15:6, однако переломить ход встречи не смогли.

Самым результативным игроком матча стал дебютант "Ровного" Тариг Эйса, набравший 22 очка и сделавший пять подборов. Демариус Джейкобс записал в актив 14 очков, восемь подборов, пять передач и четыре перехвата. Также в составе гостей отличился Джавон Бенсон, собравший 14 подборов.

В "Черкасских Мавпах" лучшим по результативности стал Голенков с 12 очками. Центровый Джонатан Комагум, дебютировавший за черкасскую команду, набрал восемь очков, сделал девять подборов и отдал две передачи.

"Черкасские Мавпы" - "Ровно-Dream-ОШВСМ" - 64:76 (18:26, 14:22, 17:22, 15:6)

Турнирная ситуация

После победы "Нико-Баскета" обе команды - николаевцы и "Волынь" - имеют в сезоне по одной победе.

Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 25 октября: