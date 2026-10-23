"Нико-Баскет" подписал американского защитника с опытом выступлений в G-лиге и Европе

Баскетбольный клуб украинской Суперлиги "Нико-Баскет" официально подтвердил подписание контракта с американским защитником Крисом Мартином. Новичок призван усилить заднюю линию николаевской команды в текущем сезоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу николаевского клуба .

Что известно о Крисе Мартине

Крис Мартин родился в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На студенческом уровне он провел насыщенную карьеру в США, выступая сразу за четыре университетские команды: Mount St. Mary’s, Savannah State, Presbyterian и Clark Atlanta.

После завершения выступлений в NCAA защитник начал профессиональную карьеру. В его активе есть опыт выступлений в G-лиге НБА, где он защищал цвета таких клубов, как "Гринсборо Сворм" и "Лонг-Айленд Нетс".

Последним этапом карьеры американца перед переездом в Украину стал чемпионат Азербайджана, где Мартин выступал в составе клуба "Серхедчи".

Проблемы "Нико-Баскета"

Приход американского защитника должен существенно расширить ротацию "Нико-Баскета" и добавить скорости и результативности в атакующих действиях команды.

Сейчас коллектив замыкает турнирную таблицу Суперлиги, потерпев три поражения в трех поединках.