rbc.ua
UA | RU
Пятница, 23 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Баскетбол "Нико-Баскет" подписал американского защитника с опытом выступлений в G-лиге и Европе
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 23 октября 2026 · 12:19

"Нико-Баскет" подписал американского защитника с опытом выступлений в G-лиге и Европе

Крис Мартин присоединился к составу николаевского клуба
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Нико-Баскет" подписал американского защитника с опытом выступлений в G-лиге и Европе
Крис Мартин (фото: БК "Нико-Баскет")

Баскетбольный клуб украинской Суперлиги "Нико-Баскет" официально подтвердил подписание контракта с американским защитником Крисом Мартином. Новичок призван усилить заднюю линию николаевской команды в текущем сезоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу николаевского клуба .

Что известно о Крисе Мартине

Крис Мартин родился в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На студенческом уровне он провел насыщенную карьеру в США, выступая сразу за четыре университетские команды: Mount St. Mary’s, Savannah State, Presbyterian и Clark Atlanta.

После завершения выступлений в NCAA защитник начал профессиональную карьеру. В его активе есть опыт выступлений в G-лиге НБА, где он защищал цвета таких клубов, как "Гринсборо Сворм" и "Лонг-Айленд Нетс".

Последним этапом карьеры американца перед переездом в Украину стал чемпионат Азербайджана, где Мартин выступал в составе клуба "Серхедчи".

&quot;Нико-Баскет&quot; подписал американского защитника с опытом выступлений в G-лиге и Европе

Проблемы "Нико-Баскета"

Приход американского защитника должен существенно расширить ротацию "Нико-Баскета" и добавить скорости и результативности в атакующих действиях команды.

Сейчас коллектив замыкает турнирную таблицу Суперлиги, потерпев три поражения в трех поединках.

Накануне Святослав Михайлюк ярко начал новый сезон в НБА.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
Главные матчи
УПЛ 23 октября 13:00
Полесье - : - Оболонь
УПЛ 23 октября 13:00
Динамо - : - Кудровка
УПЛ 23 октября 13:00
Верес - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ Леброн против бывшей команды и камбэк с "минус 29": чем удивила ночь в НБА (видео) Леброн против бывшей команды и камбэк с "минус 29": чем удивила ночь в НБА (видео) Феерия в Эдмонтоне и рекорд Макдевида: результаты насыщенного игрового дня в НХЛ (видео) Феерия в Эдмонтоне и рекорд Макдевида: результаты насыщенного игрового дня в НХЛ (видео)
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист