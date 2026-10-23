rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 23 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол "Ніко-Баскет" підписав американського захисника з досвідом виступів у G-лізі та Європі
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 23 жовтня 2026 · 12:19

"Ніко-Баскет" підписав американського захисника з досвідом виступів у G-лізі та Європі

Кріс Мартін приєднався до складу миколаївського клубу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Ніко-Баскет" підписав американського захисника з досвідом виступів у G-лізі та Європі
Кріс Мартін (фото: БК "Ніко-Баскет")

Баскетбольний клуб української Суперліги "Ніко-Баскет" офіційно підтвердив підписання контракту з американським захисником Крісом Мартіном. Новачок покликаний підсилити задню лінію миколаївської команди в поточному сезоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу миколаївського клубу.

Що відомо про Кріса Мартіна

Кріс Мартін народився у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). На студентському рівні провів насичену кар'єру в США, виступавши одразу за чотири університетські команди: Mount St. Mary’s, Savannah State, Presbyterian та Clark Atlanta.

Після завершення виступів у NCAA захисник розпочав професійну кар'єру. В його доробку є досвід виступів у G-лізі НБА, де він захищав кольори таких клубів, як "Грінсборо Сворм" та "Лонг-Айленд Нетс".

Останнім етапом кар'єри американця перед переїздом до України став чемпіонат Азербайджану, де Мартін виступав у складі клубу "Серхедчі".

&quot;Ніко-Баскет&quot; підписав американського захисника з досвідом виступів у G-лізі та Європі

Проблеми "Ніко-Баскета"

Прихід американського захисника має суттєво розширити ротацію "Ніко-Баскета" та додати швидкості й результативності в атакуючих діях команди.

Нарази колектив замикає турнірну таблицю Суперліги, зазнавши трьох поразок у трьох поєдинках.

Напередодні Святослав Михайлюк яскраво розпочав новий сезон у НБА.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
Головні матчі
УПЛ 23 жовтня 13:00
Полісся - : - Оболонь
УПЛ 23 жовтня 13:00
Динамо - : - Кудрівка
УПЛ 23 жовтня 13:00
Верес - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео) Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео) Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео) Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео)
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст