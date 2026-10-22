Михайлюк яскраво розпочав новий сезон у НБА (відео)

Український захисник Святослав Михайлюк відзначився ефективною грою у матчі-відкритті нового сезону Національної баскетбольної асоціації за "Юту Джаз". Виїзний поєдинок проти "Мемфіс Гріззліс" виявився вкрай напруженим, а лідер збірної України став одним із найкорисніших виконавців у складі гостей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Яскравий старт і феєрія українця

"Юта" впевнено розпочала зустріч і завдяки ривку в середині першої чверті вирвалася вперед, вигравши стартовий відрізок із рахунком 31:29. Проте надалі господарі майданчика перехопили ініціативу й суттєво наростили перевагу, що в підсумку вилилося в їхню підсумкову перемогу – 123:103.

Святослав Михайлюк провів на паркеті 19 хвилин і показав відмінну результативність. В активі українця 10 очок (2/2 двоочкові, 2/3 триочкові), 1 підбірання, 2 результативні передачі та 3 перехоплення). Показник плюс-мінус із Михайлюком на майданчику склав "-1", що виявилося одним із найкращих результатів у команді, адже жоден гравець "Джаз" не завершив зустріч із позитивним балансом.

Переломний момент та герой зустрічі

Ключовим у грі став початок другої чверті, коли "Мемфіс" зробив потужний ривок 9:0 і вийшов уперед. Надалі господарі вже не віддавали контроль над ходом протистояння.

Головним героєм поєдинку у складі "Гріззліс" став Том Джером, який видав фантастичний перформанс і записав на свій рахунок 45 набраних очок.

Якісний виступ Михайлюка на старті регулярного чемпіонату дає вагомі підстави розраховувати на стабільну ігрову практику українця в новому сезоні НБА.

НБА. Регулярний чемпіонат

"Мемфіс" – "Юта" – 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)