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Баскетбол 22 октября 2026 · 09:01

Михайлюк ярко начал новый сезон в НБА (видео)

Украинский защитник провел мощный матч за "Юту Джаз" на старте чемпионата
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Михайлюк ярко начал новый сезон в НБА (видео)
Святослав Михайлюк в составе "Юты" (фото: x.com/utahjazz)

Украинский защитник Святослав Михайлюк отметился эффективной игрой в матче-открытии нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации за "Юту Джаз". Выездной поединок против "Мемфис Гриззлис" оказался крайне напряженным, а лидер сборной Украины стал одним из самых полезных исполнителей в составе гостей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Яркий старт и феерия украинца

"Юта" уверенно начала встречу и благодаря рывку в середине первой четверти вырвалась вперед, выиграв стартовый отрезок со счетом 31:29. Однако затем хозяева площадки перехватили инициативу и существенно увеличили преимущество, что в итоге привело к их победе – 123:103.

Святослав Михайлюк провел на паркете 19 минут и показал отличную результативность. В активе украинца 10 очков (2/2 двухочковых, 2/3 трехочковых), 1 подбор, 2 результативные передачи и 3 перехвата. Показатель плюс-минус с Михайлюком на площадке составил "-1", что оказалось одним из лучших результатов в команде, поскольку ни один игрок "Джаз" не завершил встречу с положительным балансом.

Переломный момент и герой встречи

Ключевым стал старт второй четверти, когда "Мемфис" совершил мощный рывок 9:0 и вышел вперед. В дальнейшем хозяева уже не упускали контроль над ходом противостояния.

Главным героем поединка в составе "Гриззлис" стал Том Джером, который выдал фантастический перформанс и записал на свой счет 45 очков.

Качественное выступление Михайлюка на старте регулярного чемпионата дает веские основания рассчитывать на стабильную игровую практику украинца в новом сезоне НБА.

НБО. Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Юта" – 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)

Читайте также превью сезона НБА в авторской колонке Максима Гайового на Sport RBC.UA.

Теги: Баскетбол НБА
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