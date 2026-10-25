Первая победа "Говерлы" и осечка фаворита: все результаты дня в Суперлиге

В воскресенье, 25 октября, прошли четыре поединка четвертого тура украинской баскетбольной Суперлиги. Главной неожиданностью стала первая победа "Прикарпатья-Говерлы" в сезоне, которую иванофранковцы одержали над "Киев-Баскетом". В других встречах успех праздновали "Ровно", "Волынь" и "Харьковские Соколы".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ФБУ

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет": первая победа в сезоне

Иванофранковская команда одержала дебютную победу в нынешнем чемпионате, обыграв одного из фаворитов Суперлиги.

Хозяева выиграли три стартовые четверти и перед заключительной десятиминуткой имели преимущество в 13 очков. В ходе встречи отрыв "Говерлы" достигал 22 баллов.

В четвертой четверти киевляне организовали погоню и сократили отставание до трех очков. Однако хозяева выстояли и довели матч до победы.

Самым результативным в составе "Говерлы" стал Сергей Старцев, набравший 17 очков и отдавший шесть результативных передач. В "Киев-Баскете" Илья Кабацюра оформил дабл-дабл - 26 очков и 12 подборов.

Результат: "Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" – 75:70 (16:13, 23:16, 26:23, 10:18).

"Нико-Баскет" – "Ровно": пятая победа ровенчан

"Ровно" продолжило успешное выступление в чемпионате, одержав пятую победу в сезоне.

Гости провели первую половину встречи. Они выиграли стартовую четверть 29:24, а во второй увеличили преимущество, позволив сопернику набрать всего 14 очков.

После большого перерыва "Нико-Баскет" попытался вернуть интригу, выиграв третью десятиминутку 27:19. Однако жители сохранили контроль над результатом и не позволили хозяевам отыграться.

Самым результативным в составе гостей стал Виталий Быков, набравший 25 очков. В то же время героем встречи стал Джавон Бенсон. Американский центровой записал в актив 20 очков, 8 подборов и 4 блокшота, реализовав все четыре трехочковых броска. Его рейтинг эффективности составил 33 балла - самый высокий показатель в матче.

Результат: "Нико-Баскет" – "Ровно" – 84:93 (24:29, 14:23, 27:19, 19:22).

"Черкасские Мавпы" – "Волынь": решающий рывок гостей

"Волынь" одержала вторую победу в сезоне, обыграв "Черкасских обезьян" на выезде.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После двух четвертей гости имели преимущество в три очка — 29:26.

В третьей десятиминутке черкасцы перехватили инициативу и вышли вперед - 50:48. Однако заключительный отрезок остался за выигравшими его со счетом 27:16.

Главным героем матча стал Назар Король. Он набрал 25 очков, причем все три своих трёхочковых броска реализовал именно в решающей четверти.

Результат: "Черкасские Мавпы" – "Волынь" – 66:75 (18:15, 8:14, 24:19, 16:27).

"Хмельницкий" – "Харьковские Соколы": гости сделали разницу до перерыва

"Харьковские Соколы" одержали выездную победу над "Хмельницким", заложив фундамент успеха еще в первой половине матча.

Стартовая четверть завершилась с минимальным преимуществом харьковчан - 15:13. Во второй десятиминутке команда Дмитрия Забирченко существенно добавила в защите и выиграла отрезок 21:9.

На большой перерыв гости ушли с преимуществом в 14 очков. внешним в составе "Соколов" стал Андрей Хохоник. За 23 минуты Хохоник набрал 9 очков, сделал 6 подборов, отдал 4 результативных передачи и выполнил 3 перехвата. Показатель эффективности – 20 (второй в игре). У хозяев Закари Лавдей оформил дабл-дабл – 19 очков и 11 подборов.

Результат: "Хмельницкий" - "Харьковские Соколы" - 64:75 (13:15, 9:21, 23:18, 19:21).