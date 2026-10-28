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Інше 28 жовтня 2026 · 07:54

Реванш за минулий рік та вольова перемога: визначилися нові володарі Кубка України з фехтування

У фіналах в Ужгороді перемогу в обох командних турнірах здобули команди ЦСК ЗСУ
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Реванш за минулий рік та вольова перемога: визначилися нові володарі Кубка України з фехтування
Цьогоріч армійці святкували перемогу в командній шаблі (Фото: Аліна Рапинець, Федерація фехтування України)

На Кубку України з фехтування в Ужгороді команди ЦСК ЗСУ здобули золоті нагороди в чоловічій та жіночій командній шаблі. Чоловіки відіграли відставання у дев’ять ударів, а жінки взяли реванш у Миколаєва за минулорічну поразку у фіналі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію фехтування України.

ЦСК ЗСУ виграв чоловічий фінал після відставання у дев’ять ударів

Чоловіча команда ЦСК ЗСУ-1 у складі Юрія Цапа, Андрія Ягодки, Даніїла Скорохода та Юрія Кулеші стала переможцем командного турніру з фехтування на шаблях.

У фіналі армійці зустрілися з іншою командою ЦСК ЗСУ, за яку виступали Олексій Стаценко, Богдан Боговін і Роман Красновид. Поступаючись по ходу протистояння дев’ятьма ударами, майбутні чемпіони зуміли переломити перебіг поєдинку та перемогли з рахунком 45:37.

Бронзові нагороди здобули представники столичного клубу "Ля Флєш" - Василь Гумен, Єгор Камбулов, Дмитро Капітанов і Назар Каращенко. Для клубу ця медаль стала першою на всеукраїнських дорослих змаганнях у чоловічій шаблі.

Шаблістки ЦСК ЗСУ взяли реванш у Миколаєва

У жіночій командній першості перемогу також святкував ЦСК ЗСУ. Аліна Комащук, Дар’я Гонцова, Валерія Гнідашева та Марія Цимбота у фіналі здолали представниць Миколаєва з рахунком 45:39.

Таким чином, команда ЦСК ЗСУ взяла реванш за поразку від миколаївської команди у фіналі минулорічного Кубка України та повернула собі трофей.

Срібними призерками стали Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Аліса Костіна й Анастасія Швець.

Бронзу здобула Одеса. За команду виступали олімпійська чемпіонка Олена Кравацька, Валерія Моренець-Кубанська, Катаріна Замковська та Марія Озаренко.

Подальший розклад Кубка України

Змагання вже втретє поспіль проходять у комплексному форматі об'єднаних змагань в усіх трьох видах зброї (шаблі, рапірі та шпазі).

Вже в середу, 28 жовтня, Кубок України продовжиться особистою першістю з фехтування на шпагах. Початок змагань о 17:00.

Раніше ми повідомляли, що золоті медалі в індивідуальних змаганнях виграли Аліна Комащук та Юрій Цап.

Теги: Кубок України Спортсмени
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