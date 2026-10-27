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Футбол 27 жовтня 2026 · 20:15

Вилучення зіграло злий жарт: "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України

Вирішальним епізодом стало вилучення захисника киян Тараса Михавка в середині першого тайму
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вилучення зіграло злий жарт: "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України
"Гірники" вибили киян з Кубка (Фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Вирішальним стало вилучення Михавка в першому таймі, після якого кияни пропустили тричі.

Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Вилучення Михавка та гол Мендози

"Динамо" активно розпочало зустріч, однак згодом "Шахтар" перехопив ініціативу та почав частіше контролювати м’яч. На 30-й хвилині кияни залишилися в меншості: захисник Тарас Михавко отримав пряму червону картку за відмашку в боротьбі з Олегом Очеретьком. Сам Очеретько за цей епізод був попереджений.

А вже наприкінці першого тайму "гірники" скористалися чисельною перевагою. На 43-й хвилині після метушні у штрафному майданчику "Динамо" м’яч опинився у Глейкера Мендози, який потужним ударом відкрив рахунок.

Аліссон та Ізакі довели справу до розгрому

У другому таймі "Шахтар" продовжив атакувати та на 74-й хвилині подвоїв перевагу. Аліссон пройшов правим флангом і виконав навіс, а Ізакі Сілва головою відправив м’яч у ворота Георгія Бущана.

На 87-й хвилині Аліссон і сам відзначився голом: Ізакі Сілва скинув йому м’яч, після чого бразилець пробив у правий кут і встановив остаточний рахунок 3:0.

У компенсований час "Динамо" втратило ще одного гравця: червону картку отримав Аліу Тіаре. Кияни завершили поєдинок удев’ятьох.

Кубок України, 1/8 фіналу

"Шахтар" - "Динамо" - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Мендоса, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87.

Вилучення: Михавко, 30, Тіаре, 90+2.

"Шахтар" вийшов до чвертьфіналу

Перемога над "Динамо" дозволила "Шахтарю" продовжити боротьбу за Кубок України. Для киян, які є чинними володарями трофея, турнір завершився на стадії 1/8 фіналу.

"Гірники" також продовжили серію перемог над принциповим суперником до трьох матчів поспіль. Водночас ця перемога стала для команди першою в останніх трьох поєдинках після поразки від "Інтера" в Лізі чемпіонів і нічиєї із "Зорею" в УПЛ.

Раніше ми повідомляли, що в першому кубковому матчі ігрового дня "Верес" мінімально переміг "Лівий Берег" в Кубку України.

Головні матчі
Серія А 27 жовтня 19:30
Сассуоло - : - Лаціо
Серія А 27 жовтня 21:45
Торіно - : - Комо
Серія А 27 жовтня 21:45
Рома - : - Кальярі
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