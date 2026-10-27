Вилучення зіграло злий жарт: "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Вирішальним стало вилучення Михавка в першому таймі, після якого кияни пропустили тричі.
Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.
"Динамо" активно розпочало зустріч, однак згодом "Шахтар" перехопив ініціативу та почав частіше контролювати м’яч. На 30-й хвилині кияни залишилися в меншості: захисник Тарас Михавко отримав пряму червону картку за відмашку в боротьбі з Олегом Очеретьком. Сам Очеретько за цей епізод був попереджений.
А вже наприкінці першого тайму "гірники" скористалися чисельною перевагою. На 43-й хвилині після метушні у штрафному майданчику "Динамо" м’яч опинився у Глейкера Мендози, який потужним ударом відкрив рахунок.
У другому таймі "Шахтар" продовжив атакувати та на 74-й хвилині подвоїв перевагу. Аліссон пройшов правим флангом і виконав навіс, а Ізакі Сілва головою відправив м’яч у ворота Георгія Бущана.
На 87-й хвилині Аліссон і сам відзначився голом: Ізакі Сілва скинув йому м’яч, після чого бразилець пробив у правий кут і встановив остаточний рахунок 3:0.
У компенсований час "Динамо" втратило ще одного гравця: червону картку отримав Аліу Тіаре. Кияни завершили поєдинок удев’ятьох.
Кубок України, 1/8 фіналу
"Шахтар" - "Динамо" - 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: Мендоса, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87.
Вилучення: Михавко, 30, Тіаре, 90+2.
Перемога над "Динамо" дозволила "Шахтарю" продовжити боротьбу за Кубок України. Для киян, які є чинними володарями трофея, турнір завершився на стадії 1/8 фіналу.
"Гірники" також продовжили серію перемог над принциповим суперником до трьох матчів поспіль. Водночас ця перемога стала для команди першою в останніх трьох поєдинках після поразки від "Інтера" в Лізі чемпіонів і нічиєї із "Зорею" в УПЛ.
Раніше ми повідомляли, що в першому кубковому матчі ігрового дня "Верес" мінімально переміг "Лівий Берег" в Кубку України.