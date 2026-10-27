Вилучення зіграло злий жарт: "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Вирішальним стало вилучення Михавка в першому таймі, після якого кияни пропустили тричі.

Вилучення Михавка та гол Мендози

"Динамо" активно розпочало зустріч, однак згодом "Шахтар" перехопив ініціативу та почав частіше контролювати м’яч. На 30-й хвилині кияни залишилися в меншості: захисник Тарас Михавко отримав пряму червону картку за відмашку в боротьбі з Олегом Очеретьком. Сам Очеретько за цей епізод був попереджений.

А вже наприкінці першого тайму "гірники" скористалися чисельною перевагою. На 43-й хвилині після метушні у штрафному майданчику "Динамо" м’яч опинився у Глейкера Мендози, який потужним ударом відкрив рахунок.

Аліссон та Ізакі довели справу до розгрому

У другому таймі "Шахтар" продовжив атакувати та на 74-й хвилині подвоїв перевагу. Аліссон пройшов правим флангом і виконав навіс, а Ізакі Сілва головою відправив м’яч у ворота Георгія Бущана.

На 87-й хвилині Аліссон і сам відзначився голом: Ізакі Сілва скинув йому м’яч, після чого бразилець пробив у правий кут і встановив остаточний рахунок 3:0.

У компенсований час "Динамо" втратило ще одного гравця: червону картку отримав Аліу Тіаре. Кияни завершили поєдинок удев’ятьох.

Кубок України, 1/8 фіналу

"Шахтар" - "Динамо" - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Мендоса, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87.

Вилучення: Михавко, 30, Тіаре, 90+2.

"Шахтар" вийшов до чвертьфіналу

Перемога над "Динамо" дозволила "Шахтарю" продовжити боротьбу за Кубок України. Для киян, які є чинними володарями трофея, турнір завершився на стадії 1/8 фіналу.

"Гірники" також продовжили серію перемог над принциповим суперником до трьох матчів поспіль. Водночас ця перемога стала для команди першою в останніх трьох поєдинках після поразки від "Інтера" в Лізі чемпіонів і нічиєї із "Зорею" в УПЛ.