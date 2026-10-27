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Футбол 27 жовтня 2026 · 16:29

Реванш за поразки в чемпіонаті: "Верес" мінімально переміг "Лівий Берег" в Кубку України

Єдиний гол в матчі наприкінці першого тайму забив Веслі Помба
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Реванш за поразки в чемпіонаті: "Верес" мінімально переміг "Лівий Берег" в Кубку України
Веслі поки що забиває лише в Кубку України (Фото: ФК "Верес")

"Верес" переміг "Лівий Берег" з рахунком 1:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Єдиний гол на 41-й хвилині забив бразильський нападник Веслі Помба, який вивів рівнян до чвертьфіналу.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Кубок України-2026/27, 1/8 фіналу

"Лівий Берег" - "Верес" - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Помба, 41.

Вирішальний гол від кубкового експерта

Долю зустрічі вирішив епізод наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині бразильський нападник Веслі Помба обіграв захисника, увірвався до штрафного майданчика та відправив м’яч у ворота повз голкіпера.

Цей гол став єдиним у поєдинку - "Верес" переміг 1:0 і першим серед учасників поточного розіграшу Кубка України пробився до чвертьфіналу.

Варто зазначити, що це другий гол Веслі в складі "Вереса". Попередній він також забив в Кубку - ще минулого сезону відзначився у воротах "Коростеня/Агро-Ниви".

Матч двічі відкладали через повітряну тривогу

Поєдинок мав розпочатися о 13:00, однак команди були змушені чекати через повітряну тривогу в Бориспільському районі, де розташований стадіон "Лівого Берега".

Перша тривога пролунала о 12:51. Після відбою о 13:22 команди готувалися до початку гри, проте о 13:31 сирена пролунала знову. Другий відбій оголосили о 13:59, а матч зрештою розпочався о 14:15.

Як команди дісталися 1/8 фіналу

На попередньому етапі "Лівий Берег" пройшов "Агробізнес". Основний час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті кияни перемогли з рахунком 4:2.

"Верес" у своєму попередньому матчі здолав "Куликів-Білку" з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що пізніше в рамках 1/8 фіналу Кубка України між собою зустрінуться "Шахтар" та "Динамо" - ми розповіли, де і коли дивитися матч.

Теги: Верес Кубок України Футбол
Головні матчі
Кубок України 27 жовтня 18:00
Шахтар - : - Динамо
Серія А 27 жовтня 19:30
Сассуоло - : - Лаціо
Серія А 27 жовтня 21:45
Торіно - : - Комо
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