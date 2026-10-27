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Футбол 27 октября 2026 · 16:29

Реванш за поражения в чемпионате: "Верес" минимально победил "Левый Берег" в Кубке Украины

Единственный гол в матче в конце первого тайма забил Уэсли Помба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Реванш за поражения в чемпионате: "Верес" минимально победил "Левый Берег" в Кубке Украины
Уэсли пока забивает только в Кубке Украины (Фото: ФК "Верес")

"Верес" победил "Левый Берег" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Единственный гол на 41-й минуте забил бразильский нападающий Весли Помба, который вывел ровенчан в четвертьфинал.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Кубок Украины-2026/27, 1/8 финала

"Левый Берег" - "Верес" - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Помба, 41.

Решающий гол от кубкового эксперта

Судьбу встречи разрешил эпизод в конце первого тайма. На 41-й минуте бразильский нападающий Весли Помба обыграл защитника, ворвался в штрафную и отправил мяч в ворота мимо голкипера.

Этот гол стал единственным в поединке - "Верес" победил 1:0 и первым среди участников текущего розыгрыша Кубка Украины пробился в четвертьфинал.

Стоит отметить, что это второй гол Уэсли в составе "Вереса". Предыдущий он также забил в Кубке - еще в прошлом сезоне отличился в воротах "Коростеня/Агро-Нивы".

Матч дважды откладывали из-за воздушной тревоги

Поединок должен был начаться в 13:00, однако команды были вынуждены ждать из-за воздушной тревоги в Бориспольском районе, где расположен стадион "Левого Берега".

Первая тревога раздалась в 12:51. После отбоя в 13:22 команды готовились к началу игры, однако в 13:31 сирена прозвучала снова. Второй отбой объявили в 13:59, а матч в конце концов начался в 14:15.

Как команды достались 1/8 финала

На предварительном этапе "Левый Берег" прошел "Агробизнес". Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти киевляне победили со счетом 4:2.

"Верес" в своем предыдущем матче одолел "Куликов-Белку" со счетом 1:0.

Напомним, что позже в рамках 1/8 финала Кубка Украины между собой встретятся "Шахтер" и "Динамо" – мы рассказали, где и когда смотреть матч.

Теги: Верес Кубок Украины Футбол
Главные матчи
Кубок Украины 27 октября 18:00
Шахтер - : - Динамо
Серия А 27 октября 19:30
Сассуоло - : - Лацио
Серия А 27 октября 21:45
Торино - : - Комо
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