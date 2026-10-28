rbc.ua
UA | RU
Середа, 28 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол Президент "Будівельника" розповів, коли чоловіча команда повернеться до змагань
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 28 жовтня 2026 · 09:26

Президент "Будівельника" розповів, коли чоловіча команда повернеться до змагань

Богдан Гулямов відповів на запитання, яке турбує баскетбольних вболівальників останніми роками
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Президент "Будівельника" розповів, коли чоловіча команда повернеться до змагань
Богдан Гулямов (фото: БК "Будівельник")

Президент баскетбольного клубу "Будівельник" Богдан Гулямов розповів про перспективи повернення чоловічої команди до Суперліги. "Будівельник" припинив грати в еліті українського баскетболу у 2023 році через фінансові труднощі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Гулямова пресслужбі "Будівельника".

Коли повернеться "Будівельник"

За словами Богдана Гулямова, говорити про повернення "Будівельника" до змагань у чоловічій Суперлізі поки зарано. Головною причиною цієї невизначеності залишається війна в Україні.

"Я переконаний, що всі чудово розуміють, що команда чоловіків – абсолютно інша історія. Ми всі живемо у реальному світі, де в Україні триває повномасштабна війна. Баскетболісти – такі ж люди та громадяни, як і всі інші. Зараз це не питання, яке стоїть перед нами першочергово. Але ми неодмінно повернемося до цього, коли в Україні буде мир", – розповів Богдан Гулямов.

Наразі президент клубу зосереджений на розвитку жіночої команди, яка минулого сезону виграла чемпіонат і Кубок України. Він також наголосив, що в структурі клубу знову з'явилася дитяча команда.

"Головне, що “Будівельник” функціонує, грає, здобуває трофеї. Окрім того ми підтримуємо у Києві дитячу команду, яка з минулого року так і називається – ДЮСШ-БУДІВЕЛЬНИК. Я сподіваюсь, що ця співпраця теж дасть хороших гравчинь дорослому баскетболу в Україні. І не лише нашому клубу", – додав функціонер.

Історія "Будівельника"

Столичний клуб є найтитулованішим в Україні: гравці "Будівельника" 11 разів ставали чемпіонами України. Востаннє це сталося у сезоні 2022/2023.

9 грудня 2023 року клуб надіслав листа до Федерації баскетболу України, у якому повідомив про зняття з чемпіонату через фінансові труднощі. Минулого року "Будівельник" відновив жіночу команду, яку очолює досвідчений фахівець Віталій Черній.

Раніше баскетбольний клуб "Рівне" оголосив про завершення співпраці з одним з найкращих легіонерів Суперліги.

Теги: Баскетбол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Вилучення зіграло злий жарт: "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України Вилучення зіграло злий жарт: "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України Реванш за минулий рік та вольова перемога: визначилися нові володарі Кубка України з фехтування Реванш за минулий рік та вольова перемога: визначилися нові володарі Кубка України з фехтування Кендзьорек оцінив шанси на золото та відповів, чи залишиться в "Динамо" Кендзьорек оцінив шанси на золото та відповів, чи залишиться в "Динамо"
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"