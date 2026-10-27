Кендзьорек оцінив шанси на золото та відповів, чи залишиться в "Динамо"

В.о. головного тренера київського "Динамо" після матчу із "Шахтарем" розповів про амбіції команди в ювілейному сезоні, підготовку до наступного матчу та перспективи продовження роботи в клубі.
Слова тренера наводить журналістка Sport RBC.UA Катерина Урсатій зі стадіону "Арена Львів".
Польський фахівець після поразки в матчі із "Шахтарем" (0:3) заявив, що виліт з Кубка України не впливає на амбіції команди виграти УПЛ у поточному сезоні.
"Ми всі чудово розуміємо, у якому моменті перебуваємо. Це ювілейний рік для клубу. "Динамо" – команда, яка бореться тільки за перші місця та трофеї. Друге місце — це вже той, хто перший програв. Тому ми боротимемося до перемоги", – сказав Кендзьорек.
Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.
Кендзьорек, під орудою якого "Динамо" у попередньому турі чемпіонату перемогло "Кудрівку" (3:1), запевнив, що після болючої поразки від "Шахтаря" у Кубку, налаштовує команду на прийдешню гру 11-го туру УПЛ із "Кривбасом".
"У нас не так багато часу, щоб думати, який матч важливіший. Я намагаюся рухатися від гри до гри, і найважливіший матч — наступний, проти "Кривбасу". Після сьогоднішньої гри є багато над чим подумати. Зараз готуватимемося до наступного матчу", – відзначив Кендзьорек.
Виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу також відповів на питання щодо того чи залишиться він працювати у "Динамо" на довгостроковій перспективі.
"Сьогодні в мене немає жодних домовленостей із президентом клубу. Але ця робота мене дуже захоплює, тому я і мій тренерський штаб робитимемо все від нас залежне, щоб її продовжити. Безперечно, для цього потрібно вигравати матчі. Саме на цьому ми зараз і зосереджені", – відзначив Мацей Кендзьорек.
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