Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо

Японская ассоциация сумо официально обнародовала обновленный банзуке – официальный табель о рангах накануне ноябрьского турнира Kyushu Basho. Украинский борец Даниил Аонишики Явгусишин упрочил свои позиции среди мировой элиты.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
22-летний украинец не только сохранил второй по престижности ранг озеки, но и поднялся на позицию Ozeki East 1. В традиционной иерархии сумо восточная сторона считается существенно престижнее западной, хотя это и не изменяет размер финансового вознаграждения.
Соперники Аонишики – японец Котозакура и монгол Киришима – расположились на позициях Ozeki West и Ozeki East 2 соответственно.
Ближайший крупный турнир Kyushu Basho пройдет с 8 по 23 ноября в Фукуоке.
Для Аонишики это станет прекрасной возможностью взять реванш в Оносато: во время сентябрьского Aki Basho украинец до последнего претендовал на трофей, уступив японскому йококзуну только в решающем поединке финального дня.
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