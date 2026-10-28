Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо

Новый шаг Аонишики

22-летний украинец не только сохранил второй по престижности ранг озеки, но и поднялся на позицию Ozeki East 1. В традиционной иерархии сумо восточная сторона считается существенно престижнее западной, хотя это и не изменяет размер финансового вознаграждения.

Соперники Аонишики – японец Котозакура и монгол Киришима – расположились на позициях Ozeki West и Ozeki East 2 соответственно.

Когда следующий турнир

Ближайший крупный турнир Kyushu Basho пройдет с 8 по 23 ноября в Фукуоке.

Для Аонишики это станет прекрасной возможностью взять реванш в Оносато: во время сентябрьского Aki Basho украинец до последнего претендовал на трофей, уступив японскому йококзуну только в решающем поединке финального дня.