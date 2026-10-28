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Другое 28 октября 2026 · 22:11

Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо

Даниил Явгусишин опередил главных конкурентов в борьбе за престижную позицию в иерархии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо
Даниил Аонишики Явгусишин (фото: x.com/sumokyokai)

Японская ассоциация сумо официально обнародовала обновленный банзуке – официальный табель о рангах накануне ноябрьского турнира Kyushu Basho. Украинский борец Даниил Аонишики Явгусишин упрочил свои позиции среди мировой элиты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Новый шаг Аонишики

22-летний украинец не только сохранил второй по престижности ранг озеки, но и поднялся на позицию Ozeki East 1. В традиционной иерархии сумо восточная сторона считается существенно престижнее западной, хотя это и не изменяет размер финансового вознаграждения.

Соперники Аонишики – японец Котозакура и монгол Киришима – расположились на позициях Ozeki West и Ozeki East 2 соответственно.

Получил элитный статус: украинец Аонишики узнал свою позицию в новом рейтинге сумо

Когда следующий турнир

Ближайший крупный турнир Kyushu Basho пройдет с 8 по 23 ноября в Фукуоке.

Для Аонишики это станет прекрасной возможностью взять реванш в Оносато: во время сентябрьского Aki Basho украинец до последнего претендовал на трофей, уступив японскому йококзуну только в решающем поединке финального дня.

Ранее украинка Анастасия Алпеева выиграла "золото" ЧМ-2026 по борьбе.

Теги: Спортсмены
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