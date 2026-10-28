Упущенный разгром и спасительный автогол: украинские клубы ярко стартовали в футзальной ЛЧ

Отечественные команды начали выступления в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27 по футзалу. Действующий чемпион Украины киевский ХИТ и днепровский "Атлетик" провели свои стартовые поединки на евроарене.

Драма ХИТа в Португалии

Киевский ХИТ в гостевом поединке пути А встретился с португальской "Бенфикой". Подопечные Сергея Журбы провели мощный отрезок и благодаря дублю Келвина, автоголу соперников и точному удару Педяша вели со счетом 4:1 на 23-й минуте.

Однако чемпион Португалии пошел на риск, задействовал "искусственное большинство" и благодаря невероятному камбэку сравнял счет на 36-й минуте. На последних секундах Чернявский отправил мяч в сетку хозяев, но рефери отменил гол из-за игры рукой.

"Бенфика" (Португалия) – ХИТ (Украина) – 4:4

Голы: Морейра, 17, Феррейра, 32, Роша, 34, Монтейру, 36 – Коэлью, 10 (автогол), Келвин, 14, 23, Педяш, 18

Яркий дебют "Атлетика"

Днепровский "Атлетик" под руководством Дениса Овсянникова в своем первом в истории матче на международной арене противостоял чешскому "Хрудиму" в рамках пути В.

Пропустив первыми на 12-й минуте, днепряне ответили историческим первым голом Андре и точным ударом капитана Васильева, впервые выйдя вперед (2:1). Во второй половине чешская команда вернула себе преимущество, но на 36-й минуте украинский легионер "Хрудима" Грицина срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет.

"Атлетик" (Украина) – "Хрудим" (Чехия) – 3:3

Голы: Андре, 16, Васильев, 25, Грицина, 36 (автогол) – Дрозд, 12, 35, Громек, 33

Формат турнира и следующие матчи

Украинские клубы выступают в разных путях турнира и решают разные задачи. Для выхода в следующий раунд ХИТу достаточно финишировать в топ-3 своей группы, тогда как дебютанту евроарены из Днепра необходимо выигрывать свой квартет.

Во 2-м туре группового этапа 29 октября "Атлетик" сыграет против австрийского "Граца" (в 18:30 по киевскому времени), а ХИТ будет противостоять нидерландскому клубу "Тайгерс Рурмонд" (в 21:30).