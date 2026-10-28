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Футбол 28 октября 2026 · 17:01

Феерия с пятью голами: "Динамо" стартовало в Юношеской лиге УЕФА с горячей победы

Киевляне устроили голевую перестрелку с шотландским грандом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Феерия с пятью голами: "Динамо" стартовало в Юношеской лиге УЕФА с горячей победы
Матч "Динамо" – "Рейнджерс" (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" U-19 с победы начало выступления во втором раунде Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА-2026/27. "Бело-синие" в результативном матче одолели сверстников из шотландского "Рейнджерс".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов. Второй раунд. Первый матч

"Динамо" U-19 – "Рейнджерс" U-19 – 3:2

Голы: Люсин, 4, Федоренко, 45+2, Буравцов, 80 – Глазго, 79, Фергюссон, 90+3

Быстрый гол и уверенный первый тайм

В номинально домашнем поединке, который состоялся в польском городе Сталева Воля, динамовцы начали встречу без раскачки. Уже на 4-й минуте Саване отдал на Люсина, а тот отважился на дальний удар – мяч после рикошета залетел в сетку мимо вышедшего из ворот голкипера шотландцев.

Перед самым перерывом украинская команда удвоила преимущество. В компенсированное к первому тайму время хозяевам удалось перехватить мяч в середине поля: Андрейко вывел на ударную позицию Федоренко, который с линии штрафной точно направил мяч в сетку - 2:0.

Голлевой триллер в концовке матча

После перерыва шотландцы активизировались, однако у киевлян было несколько возможностей сделать счет разгромным. На 79-й минуте "Рейнджерс" вернулся в игру благодаря ошибке вратаря Роенко: его передачу на Губенко перехватил Глазго и отправил мяч в ворота. Впрочем, уже в следующей атаке Буравцов ворвался в штрафную площадку и вернул киевлянам преимущество в два мяча (3:1).

Последнее слово в матче осталось за гостями: на третьей компенсированной минуте Фергюссон успешно сыграл на добивании после сейва Роенко.

Благодаря этой победе со счетом 3:2 "Динамо" получило минимальное преимущество перед выездом в Шотландию. Ответный матч состоится 4 ноября на поле "Рейнджерс".

Ранее Мацей Кендзерек оценил шансы на "золото" и ответил, останется ли у "Динамо".

Теги: Футбол Динамо
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