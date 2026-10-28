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Теннис 28 октября 2026 · 13:25

С рекордным прорывом в рейтинге: Снигур завершила сезон-2026

Украинка ранее снялась с турнира в Гонконге, а теперь официально подтвердила, что закончила соревнование
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С рекордным прорывом в рейтинге: Снигур завершила сезон-2026
Дарья этого сезона совершила рывок к топ-50 мирового рейтинга (Фото: snigur_27, Instagram)

Дарья Снигур официально завершила выступления в сезоне-2026. Последним турниром украинской теннисистки стал WTA 250 в китайском Гуанчжоу, где она уступила уже первый круг.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Дарии Снигур в Instagram.

Снегирь проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Последним стартом украинки в сезоне стал хардовый турнир категории WTA 250 в китайском Гуанчжоу. Снигур впервые в карьере получила статус первой сеяной на соревнованиях такого уровня, однако не смогла оправдать этот статус.

В первом круге украинская теннисистка уступила представительнице Венгрии Анне Бондарь со счетом 4:6, 2:6.

Снигур также была заявлена в основную сетку следующего турнира WTA 250 в Гонконге, который стартует на следующей неделе. Однако за несколько дней до отъезда из Гуанчжоу она снялась с соревнований, окончательно завершив сезон.

С рекордным прорывом в рейтинге: Снигур завершила сезон-2026
Дарья Снигур окончательно завершила выступления в 2026 году

Рекордный рейтинг и главные достижения года

Несмотря на неудачное завершение азиатской серии, сезон-2026 стал для Снигур успешным. В октябре украинка обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA, поднявшись на 40-е место.

Среди главных достижений теннисистки в течение года:

  • Финал турнира WTA 250 в Праге – украинка впервые в карьере дошла до решающего матча соревнований такого уровня.
  • Два титула ITF – Снигур одержала две победы на турнирах этой серии.
  • 1/8 финала WTA 1000 в Пекине – теннисистка впервые пробилась к этой стадии соревнований категории WTA 1000.
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Ранее мы сообщали, что пятая ракетка Украины Ангелина Калинина досрочно закончила сезон.

Теги: Теннис
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