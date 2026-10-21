rbc.ua
UA | RU
Среда, 21 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис "Вернуться сильнее": пятая ракетка Украины досрочно закончила сезон
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 21 октября 2026 · 15:55

"Вернуться сильнее": пятая ракетка Украины досрочно закончила сезон

Украинка выиграла два титула WTA 125 и помогла сборной Украины добиться исторического результата
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Вернуться сильнее": пятая ракетка Украины досрочно закончила сезон
Калинина совершила прорыв в этом сезоне (Фото: angie_kalinina, Instagram)

Пятая ракетка Украины Ангелина Калинина объявила о завершении выступлений в сезоне-2026. Теннисистка подвела итоги года и заявила, что планирует вернуться на корт в 2027 году.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Калининой в Instagram.

Официальное объявление

Украинская теннисистка официально объявила, что больше не будет выступать на турнирах в 2026 году.

"Вот и завершился мой сезон-2026. Пора отдохнуть, восстановить силы и вернуться сильнее. Увидимся в 2027 году!" – написала спортсменка в Instagram.

Два титула WTA 125 и финал турнира WTA 250

Сезон-2026 стал для Калининой успешным с точки зрения результатов. Украинка дважды выиграла турниры серии WTA 125 в Анталии. Также она дошла до финала соревнований WTA 250 в Рабате и сыграла в решающих матчах еще два турнира - в Анталии и Дубровнике.

В начале года Калинина находилась в конце второй сотни мирового рейтинга, однако впоследствии поднялась до первой полусотни. Сейчас она занимает 51 место в рейтинге WTA.

Исторический результат сборной Украины

Важным событием сезона для Калининой стало выступление в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг в сентябре. Украинка одержала три победы в четырех матчах, внеся весомый вклад в исторический результат национальной команды.

Сборная Украины впервые в своей истории досталась финалу командного чемпионата мира среди женщин.

Ранее мы сообщали, что Калинина отдала победу Паолини на турнире в Китае, проиграв сет с 5:0.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Интер - : - Шахтер
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Бавария - : - Арсенал
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Реал - : - Лейпциг
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов Тренером "Динамо" может стать легенда клуба: кто среди кандидатов Тренером "Динамо" может стать легенда клуба: кто среди кандидатов Лучший сезон за 67 лет: Лига чемпионов установила исторический рекорд Лучший сезон за 67 лет: Лига чемпионов установила исторический рекорд
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист