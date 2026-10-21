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Теніс 21 жовтня 2026 · 15:55

"Повернутися сильнішою": п'ята ракетка України достроково закінчила сезон

Українка виграла два титули WTA 125 та допомогла збірній України досягти історичного результату
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Повернутися сильнішою": п'ята ракетка України достроково закінчила сезон
Калініна здійснила прорив в цьому сезоні (Фото: angie_kalinina, Instagram)

П’ята ракетка України Ангеліна Калініна оголосила про завершення виступів у сезоні-2026. Тенісистка підбила підсумки року та заявила, що планує повернутися на корт у 2027-му.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну заяву Калініної в Instagram.

Офіційне оголошення

Українська тенісистка офіційно оголосила, що більше не виступатиме на турнірах у 2026-му році.

"Ось і завершився мій сезон-2026. Час відпочити, відновити сили та повернутися сильнішою. Побачимося у 2027 році!" - написала спортсменка в Instagram.

Два титули WTA 125 та фінал турніру WTA 250

Сезон-2026 став для Калініної успішним із погляду результатів. Українка двічі виграла турніри серії WTA 125 в Анталії. Також вона дійшла до фіналу змагань WTA 250 у Рабаті та зіграла у вирішальних матчах ще двох турнірів - в Анталії та Дубровнику.

На початку року Калініна перебувала наприкінці другої сотні світового рейтингу, однак згодом піднялася до першої пів сотні. Наразі вона посідає 51-ше місце в рейтингу WTA.

Історичний результат збірної України

Важливою подією сезону для Калініної став виступ у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг у вересні. Українка здобула три перемоги в чотирьох матчах, зробивши вагомий внесок в історичний результат національної команди.

Збірна України тоді вперше у своїй історії дісталася фіналу командного чемпіонату світу серед жінок.

Раніше ми повідомляли, що Калініна віддала перемогу Паоліні на турнірі в Китаї, програвши сет із 5:0.

Теги: Теніс
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