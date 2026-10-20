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Теніс 20 жовтня 2026 · 13:17

Епічне фіаско в Китаї: Калініна віддала перемогу Паоліні, програвши сет із 5:0

Українська тенісистка зазнала четвертої поразки поспіль на стартові основної сітки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Епічне фіаско в Китаї: Калініна віддала перемогу Паоліні, програвши сет із 5:0
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

П'ята ракетка України та 51-ша у світовому рейтингу Ангеліна Калініна зазнала болючої поразки на старті хардового турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо. Зустріч проти італійки Жасмін Паоліні завершилася драматичним камбеком суперниці у двох сетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

Нінбо. WTA 500. 1/16 фіналу

Ангеліна Калініа (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) – 2:6, 5:7

Драма другого сету

Калініна потрапила до основної сітки турніру в Нінбо у статусі "лакі-лузера", оскільки не змогла дограти фінал кваліфікації через погане самопочуття. У першому колі 1/16 фіналу українці дісталася 35-та ракетка світу Жасмін Паоліні. Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину та закінчився перемогою італійки.

Після переконливої перемоги Паоліні в першій партії, у другому сеті українка заволоділа ініціативою та вирвалася вперед 5:0. Однак утримати колосальну перевагу не вдалося – Калініна віддала суперниці сім геймів поспіль, а разом із ними й матч.

Це була друга очна дуель тенісисток, і вдруге сильнішою виявилася італійка.

Невтішна серія Ангеліни

Драматична поразка в Нінбо продовжила серію невдач для української тенісистки. Калініна вже на четвертому турнірі поспіль вибуває у першому колі основної сітки – аналогічні результати траплялися на US Open, а також на змаганнях у Пекіні та Ухані.

Водночас боротьбу на престижному турнірі в Китаї продовжують інші представниці України – Марта Костюк та Дарія Снігур, яка також виступає у статусі "лакі-лузера".

Раніше Еліна Світоліна зробила нову відверту заяву про розрив з Монфісом.

Теги: Теніс
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