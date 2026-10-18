rbc.ua
UA | RU
Неділя, 18 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Драма українок у фіналі: дві тенісистки знялися з турніру в Китаї, але ще мають шанс повернутися
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 18 жовтня 2026 · 09:47

Драма українок у фіналі: дві тенісистки знялися з турніру в Китаї, але ще мають шанс повернутися

Що трапилося зі Снігур та Калініною
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Драма українок у фіналі: дві тенісистки знялися з турніру в Китаї, але ще мають шанс повернутися
Дарія Снігур (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Українські тенісистки Дарія Снігур та Ангеліна Калініна не змогли завершити свої матчі у фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Обидві спортсменки достроково припинили боротьбу, але ще зберігають шанси продовжити виступи на змаганнях.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Два зняття за один день

Перша сіяна кваліфікації Дарія Снігур у матчі проти польки Катаржини Кави віддала перший сет з рахунком 1:6, після чого брала медичний тайм-аут. Вона повернулася на корт, але програвши ще два гейми у другій партії (0:2), вирішила достроково припинити боротьбу.

Для Снігур це перше зняття з квітня цього року та перший з травня випадок, коли вона не зіграє в основній сітці турніру WTA.

Слідом за нею свій матч не дограла й друга сіяна відбору Ангеліна Калініна. У протистоянні з "нейтральною" тенісисткою Олександрою Саснович українка попросила допомогу лікаря через проблеми зі стегном за рахунку 3:5 у першому сеті, після чого відмовилася від продовження гри.

Шанс на "лакі-лузера"

Попри поразки через ушкодження, обидві українки зберігають шанси потрапити до основної сітки турніру. В основній пульці є одне вакантне місце для "лакі-лузера".

Згідно з правилами WTA, якщо з'являється таке місце, жеребкування проводиться між двома тенісистками з найвищим рейтингом серед тих, хто програв у фіналі кваліфікації. Оскільки Снігур та Калініна мали найвищий посів, саме вони претендуватимуть на цю позицію.

Наразі в основній сітці турніру серії WTA 500 в Нінбо гарантовано виступатиме лише Марта Костюк. Еліна Світоліна, яка також перебувала в заявці, раніше знялася зі змагань.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна гарантувала участь у Підсумковому турнірі.

Теги: Теніс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Усе вирішилося за два раунди: хто переміг у реванші Дюбуа та Уордлі Усе вирішилося за два раунди: хто переміг у реванші Дюбуа та Уордлі Гол Забарного перевернув матч: ПСЖ вирвав перемогу над "Страсбургом" Гол Забарного перевернув матч: ПСЖ вирвав перемогу над "Страсбургом" "Шахтар" змусив понервувати перед "Інтером": три голи та вилучення в матчі з "Колосом" "Шахтар" змусив понервувати перед "Інтером": три голи та вилучення в матчі з "Колосом"
Точки зору
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна