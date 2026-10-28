Помог победить в Кубке Испании: Пищур забил дебютный гол за "Жирону"

Украинский форвард Александр Пищур забил первый гол за "Жирону" в матче Кубка Испании против "Куарте". Каталонцы победили со счетом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира.

Пищур забил головой после углового

Украинский нападающий Александр Пищур отметился дебютным голом за "Жирону" в поединке Кубка Испании. Для 21-летнего футболиста это был первый выход в стартовом составе каталонцев в сезоне-2026/27.

Пищур провел на поле 74 минуты и забил на 60-й минуте встречи. Полузащитник "Жироны" Донни ван де Бек подал с углового, а украинец головой переправил мяч в сетку.