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Футбол 28 октября 2026 · 10:29

Помог победить в Кубке Испании: Пищур забил дебютный гол за "Жирону"

Нападающий стал четвертым украинцем, забивавшим за каталонский клуб
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Помог победить в Кубке Испании: Пищур забил дебютный гол за "Жирону"
Украинец забил дебютный гол за "Жирону" (Фото: pyshchur_11, Instagram)

Украинский форвард Александр Пищур забил первый гол за "Жирону" в матче Кубка Испании против "Куарте". Каталонцы победили со счетом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира.

О дебютном голе украинского нападающего и результате матча рассказывает Sport RBC.UA .

Пищур забил головой после углового

Украинский нападающий Александр Пищур отметился дебютным голом за "Жирону" в поединке Кубка Испании. Для 21-летнего футболиста это был первый выход в стартовом составе каталонцев в сезоне-2026/27.

Пищур провел на поле 74 минуты и забил на 60-й минуте встречи. Полузащитник "Жироны" Донни ван де Бек подал с углового, а украинец головой переправил мяч в сетку.

Ранее мы рассказывали, что другой украинский нападающий "Жироны" Владислав Ванат устроил голевое шоу в чемпионате Испании .

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