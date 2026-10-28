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Футбол 28 жовтня 2026 · 10:29

Допоміг перемогти в Кубку Іспанії: Пищур забив дебютний гол за "Жирону"

Нападник став четвертим українцем, який забивав за каталонський клуб
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Допоміг перемогти в Кубку Іспанії: Пищур забив дебютний гол за "Жирону"
Українець забив дебютний гол за "Жирону" (Фото: pyshchur_11, Instagram)

Український форвард Олександр Пищур забив перший гол за "Жирону" в матчі Кубка Іспанії проти "Куарте". Каталонці перемогли з рахунком 2:0 та вийшли до наступного раунду турніру.

Про дебютний гол українського нападника та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Пищур забив головою після кутового

Український нападник Олександр Пищур відзначився дебютним голом за "Жирону" в поєдинку Кубка Іспанії. Для 21-річного футболіста це також був перший вихід у стартовому складі каталонців у сезоні-2026/27.

Пищур провів на полі 74 хвилини та забив на 60-й хвилині зустрічі. Півзахисник "Жирони" Донні ван де Бек подав із кутового, а українець головою переправив м’яч у сітку.

Раніше ми розповідали, що інший український нападник "Жирони" Владислав Ванат влаштував гольове шоу в чемпіонаті Іспанії.

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