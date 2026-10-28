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Футбол 28 жовтня 2026 · 08:55

"Новий етап": "Ворскла" заінтригувала дописом в соцмережах

Полтавський клуб натякнув на зміни, які можуть стати важливим кроком до його відродження
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Новий етап": "Ворскла" заінтригувала дописом в соцмережах
"Ворскла" зробила інтригуючу заяву (Фото: fcvp.official, Instagram)

"Ворскла" опублікувала загадкове повідомлення в соціальних мережах, анонсувавши новий етап у житті клубу. Заява полтавців викликала сподівання вболівальників на повернення команди до професійного футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Ворскли" в Instagram.

Інтригуюча заява

Полтавська "Ворскла" заінтригувала вболівальників повідомленням про майбутні зміни. У соціальних мережах клуб анонсував новий етап, не розкриваючи подробиць.

"Ворскла. Новий етап. Дещо змінюється. Щось велике наближається... Ми готуємо те, на що Полтава давно чекала!" - йдеться в заяві клубної пресслужби.

Чи повернеться "Ворскла"

Повідомлення з’явилося на тлі складної ситуації навколо полтавського клубу. Наразі "Ворскла" втратила професійний статус і не представлена на жодному з рівнів українського футболу.

Водночас клуб поки не уточнив, що саме готує, тож говорити про конкретні плани зарано.

"Ворскла" була заснована у 1955 році та має значну історію в українському футболі. Найбільшим досягненням полтавців стала перемога в Кубку України сезону-2008/09: у фіналі команда здолала донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.

Наразі в Полтаві на професійному рівні виступає СК "Полтава".

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" вибив "Динамо" з Кубка України в матчі з двома вилученнями.

Теги: Футбол Ворскла
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