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Футбол 28 октября 2026 · 08:55

"Новый этап": "Ворскла" заинтриговала корреспонденцией в соцсетях

Полтавский клуб намекнул на изменения, которые могут стать важным шагом к его возрождению
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Новый этап": "Ворскла" заинтриговала корреспонденцией в соцсетях
"Ворскла" сделала интригующее заявление (Фото: fcvp.official, Instagram)

"Ворскла" опубликовала загадочное сообщение в социальных сетях, анонсировав новый этап в жизни клуба. Заявление полтавчан вызвало надежду болельщиков на возвращение команды в профессиональный футбол.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Ворсклы" в Instagram.

Интригующее заявление

Полтавская "Ворскла" заинтриговала болельщиков сообщением о грядущих переменах. В социальных сетях клуб анонсировал новый этап, не раскрывая подробностей.

"Ворскла. Новый этап. Кое-что меняется. Что-то большое приближается... Мы готовим то, чего Полтава давно ждала!" – говорится в заявлении клубной прессслужбы.

Вернется ли "Ворскла"

Сообщение появилось на фоне сложной ситуации вокруг полтавского клуба. В настоящее время "Ворскла" потеряла профессиональный статус и не представлена ни на одном из уровней украинского футбола.

В то же время клуб пока не уточнил, что именно готовит, так что говорить о конкретных планах рано.

"Ворскла" была основана в 1955 году и имеет значительную историю в украинском футболе. Самым большим достижением полтавчан стала победа в Кубке Украины сезона-2008/09: в финале команда одолела донецкий "Шахтер" со счетом 1:0.

В Полтаве на профессиональном уровне выступает СК "Полтава".

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" выбил "Динамо" из Кубка Украины в матче с двумя изъятиями.

Теги: Футбол Ворскла
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