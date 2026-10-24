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Футбол 24 жовтня 2026 · 23:49

Три голи та асист: Ванат влаштував гольове шоу в чемпіонаті Іспанії

Український нападник допоміг каталонцям здобути переконливу перемогу
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Три голи та асист: Ванат влаштував гольове шоу в чемпіонаті Іспанії
Ванат у старті на матч з "Сельтою Б" (фото: instagram.com/gironafc)

Український нападник "Жирони" Владислав Ванат став головним героєм матчу 11-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії. У поєдинку проти "Сельти Б" форвард оформив хет-трик та віддав асист, допомігши своїй команді розгромити суперника з рахунком 5:1.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Три голи та результативна передача

Ванат вийшов у стартовому складі каталонців і вже на 17-й хвилині відкрив рахунок. Після передачі Унаї Ернандеса українець переграв голкіпера суперників і відправив м'яч у сітку.

Минуло лише три хвилини, як нападник відзначився ще однією результативною дією. Цього разу він асистував Ернандесу, який подвоїв перевагу господарів.

На 28-й хвилині захисник "Сельти Б" Пабло Мейксус отримав пряму червону картку, залишивши гостей у меншості. Уже за хвилину Ванат реалізував пенальті та оформив дубль.

До перерви Карлес Перес довів рахунок до 4:0.

На 55-й хвилині українець завершив свій бенефіс. Після передачі Матеу Морея він утретє вразив ворота суперників, оформивши хет-трик.

Незабаром Оскар Маркос відіграв один м'яч для гостей, але на підсумковий результат це не вплинуло.

Результативність Ваната та турнірне становище

У нинішньому сезоні Сегунди 24-річний українець провів сім матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі. Три м'ячі у ворота "Сельти Б" дозволили йому суттєво покращити особисту статистику.

На 67-й хвилині зустрічі Ванат залишив поле. Замість нього вийшов інший українець Олександр Пищур. Ще один представник України, воротар Владислав Крапивцов, провів матч у запасі.

Завдяки розгромній перемозі "Жирона" набрала 21 очко та піднялася на четверте місце в турнірній таблиці другого дивізіону Іспанії.

"Жирона" – "Сельта Б" – 5:1 (4:0)

Голи: Ванат, 17, 29 (пен.), 55, Ернандес, 20, Перес, 38 – Маркос, 59. Вилучення: Мейксус, 28 ("Сельта Б").

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