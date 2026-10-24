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Футбол 24 жовтня 2026 · 12:12

Дебют після травми: Конопля допоміг "Боруссії" перервати серію з шести поразок

Українець вийшов на заміну у грі зі "Штутгартом", яка завершилася перемогою Менхенгладбаха
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дебют після травми: Конопля допоміг "Боруссії" перервати серію з шести поразок
Конопля вперше вийшов на поле після паузи в 2 місяці (Фото: konoplya_efim26, Instagram)

Український захисник Юхим Конопля провів перший матч за менхенгладбахську "Боруссію" в Бундеслізі. Його команда перемогла "Штутгарт" і здобула перші очки в сезоні після шести поспіль поразок.

Про дебют Юхима Коноплі розповідає Sport RBC.UA..

Довгоочікуваний дебют

Український захисник вперше зіграв за "Боруссію" в німецькій Бундеслізі. Футболіст перейшов до клубу влітку 2026-го року із донецького "Шахтаря", однак його дебют відклала травма.

Через розрив внутрішньосуглобової зв’язки коліна Конопля близько двох місяців не міг грати за нову команду. До заявки він повернувся лише в жовтні. У матчі проти "Штутгарта" українець вийшов на поле на 71-й хвилині, замінивши американця Джо Скаллі на правому фланзі оборони.

"Боруссія" перервала серію поразок

Поєдинок розпочався з обміну голами в першому таймі. Після перерви господарі двічі вразили ворота "Штутгарта" та створили комфортну перевагу.

Після появи Коноплі на полі суперник скоротив відставання, однак "Боруссія" втримала перемогу з рахунком 3:2. Цей результат перервав серію "Боруссії" із шести поразок поспіль і приніс команді першу перемогу в чемпіонаті Німеччини в сезоні-2026/27.

Коли наступний матч "Боруссії"

Попри успіх, "Боруссія" Менхенгладбах залишається на останньому місці турнірної таблиці.

Наступний поєдинок команда Коноплі проведе у вівторок, 27 жовтня, проти "Карлсруе" в межах Кубка Німеччини.

Раніше ми розповідали, як Тимур Тутєров розкрив секрет першого гола в єврокубках за "Сандерленд".

Теги: Футбол Боруссія Чемпіонат Німеччини
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