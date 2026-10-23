"Не повірив, що забив": українець "Сандерленда" розкрив секрет першого гола в єврокубках

Український нападник "Сандерленда" Тимур Тутєров пережив особливий момент у кар'єрі. Після дебюту в англійській Прем'єр-лізі 21-річний форвард відзначився і на європейській арені, а після матчу поділився емоціями та розповів, що допомогло йому забити.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу англійського клубу .

Емоції після дебютного гола

Українець відзначився у виїзному матчі третього туру Ліги Європи проти польського "Леха". Поєдинок у Познані завершився внічию 1:1, а гол Тутєрова став для нього першим у складі англійського клубу.

Форвард зізнався, що забитий м'яч подарував йому незабутні відчуття.

"Дуже приємно забити на очах у вболівальників суперника, чудової публіки, а також наших фанатів, які приїхали сюди. Це зробило момент ще більш особливим. Я чув їхні скандування. У мене були мурашки по шкірі", - розповів українець.

За словами Тутєрова, спочатку він навіть не повірив, що забив, а потім почав шукати камери, щоб відсвяткувати гол перед ними.

‘I had goosebumps. It was an unbelievable feeling, but I know I have to keep working hard.’



Timur Tutierov reflects on his first Sunderland goal pic.twitter.com/If5ZXynvtV — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 22, 2026

Уявив взяття воріт перед грою

Нападник також розповів, що напередодні матчу отримав пораду, яка допомогла йому налаштуватися на можливий гольовий епізод.

"Перед грою ми вийшли на поле, і мені сказали підійти до воріт та уявити свій гол. Адже якщо виникне такий момент, я не думатиму, а просто відправлю м'яч у сітку. Так і сталося", – поділився футболіст.

Останні тижні стали для Тутєрова особливими. За короткий проміжок часу він дебютував у Лізі Європи, вперше зіграв у стартовому складі в англійській Прем'єр-лізі та забив дебютний гол за "Сандерленд".

"Неймовірно. Мрії здійснюються, але я мушу продовжувати працювати. Я хочу вимагати від себе більшого й надалі викладатися на повну. Це невимовні емоції", - наголосив українець.

Після трьох турів Ліги Європи англійська команда має дві перемоги та одну нічию. Наступний матч "Сандерленд" проведе в АПЛ проти "Лідса" 25 жовтня.