"Не поверил, что забил": украинец "Сандерленда" раскрыл секрет первого гола в еврокубках

Украинский нападающий "Сандерленда" Тимур Тутеров пережил особый момент в карьере. После дебюта в английской Премьер-лиге 21-летний нападающий отличился и на европейской арене, а после матча поделился эмоциями и рассказал, что помогло ему забить.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу английского клуба .

Эмоции после дебютного гола

Украинец отличился в выездном матче третьего тура Лиги Европы против польского "Леха". Поединок в Познани завершился вничью 1:1, а гол Тутерова стал для него первым в составе английского клуба.

Форвард признался, что забитый мяч подарил ему незабываемые эмоции.

"Очень приятно забить на глазах у болельщиков соперника, замечательной публики, а также наших фанатов, которые приехали сюда. Это сделало момент еще более особенным. Я слышал их скандирования. У меня были мурашки по коже", – рассказал украинец.

По словам Тутерова, сначала он даже не поверил, что забил, а затем начал искать камеры, чтобы отпраздновать гол перед ними.

‘I had goosebumps. It was an unbelievable feeling, but I know I have to keep working hard.’



Timur Tutierov reflects on his first Sunderland goal pic.twitter.com/If5ZXynvtV — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 22, 2026

Представил гол перед матчем

Нападающий также рассказал, что накануне матча получил совет, который помог ему настроиться на возможный голевой момент.

"Перед игрой мы вышли на поле, и мне сказали подойти к воротам и представить свой гол. Ведь если возникнет такой момент, я не буду думать, а просто отправлю мяч в сетку. Так и произошло", – поделился футболист.

Последние недели стали для Тутерова особенными. За короткий промежуток времени он дебютировал в Лиге Европы, впервые сыграл в стартовом составе в английской Премьер-лиге и забил первый гол за "Сандерленд".

"Невероятно. Мечты сбываются, но я должен продолжать работать. Я хочу требовать от себя большего и дальше выкладываться на полную. Это непередаваемые эмоции", – подчеркнул украинец.

После трех туров Лиги Европы английская команда имеет в активе две победы и одну ничью. Следующий матч "Сандерленд" проведет в АПЛ против "Лидса" 25 октября.