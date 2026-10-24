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Футбол 24 октября 2026 · 12:12

Дебют после травмы: Конопля помог "Боруссии" прервать серию из шести поражений

Украинец вышел на замену в игре со "Штутгартом", завершившейся победой Менхенгладбаха
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дебют после травмы: Конопля помог "Боруссии" прервать серию из шести поражений
Конопля впервые вышел на поле после паузы в 2 месяца (Фото: konoplya_efim26, Instagram)

Украинский защитник Ефим Конопля провел первый матч за менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге. Его команда победила "Штутгарт" и завоевала первые очки в сезоне после шести подряд поражений.

О дебюте Ефима Конопли рассказывает Sport RBC.UA.

Долгожданный дебют

Украинский защитник впервые сыграл за "Боруссию" в немецкой Бундеслиге. Футболист перешел в клуб летом 2026-го из донецкого "Шахтера", однако его дебют отложила травма.

Из-за разрыва внутрисуставной связки колена Конопля около двух месяцев не мог играть за новую команду. К заявке он вернулся только в октябре. В матче против "Штутгарта" украинец вышел на поле на 71-й минуте, заменив американца Джо Скалли на правом фланге обороны.

"Боруссия" прервала серию поражений

Поединок начался с обмена голами в первом тайме. После перерыва хозяева дважды поразили ворота Штутгарта и создали комфортное преимущество.

После появления Конопля на поле соперник сократил отставание, однако "Боруссия" удержала победу со счетом 3:2. Этот результат прервал серию "Боруссии" из шести поражений подряд и принес команде первую победу в чемпионате Германии в сезоне-2026/27.

Когда следующий матч "Боруссии"

Несмотря на успех, "Боруссия" Менхенгладбах остается на последнем месте турнирной таблицы.

Следующий поединок команда Конопли проведет во вторник, 27 октября, против "Карлсруэ" в рамках Кубка Германии.

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Теги: Футбол Боруссия Чемпионат Германии
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