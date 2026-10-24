Дебют после травмы: Конопля помог "Боруссии" прервать серию из шести поражений

Украинский защитник Ефим Конопля провел первый матч за менхенгладбахскую "Боруссию" в Бундеслиге. Его команда победила "Штутгарт" и завоевала первые очки в сезоне после шести подряд поражений.

Долгожданный дебют

Украинский защитник впервые сыграл за "Боруссию" в немецкой Бундеслиге. Футболист перешел в клуб летом 2026-го из донецкого "Шахтера", однако его дебют отложила травма.

Из-за разрыва внутрисуставной связки колена Конопля около двух месяцев не мог играть за новую команду. К заявке он вернулся только в октябре. В матче против "Штутгарта" украинец вышел на поле на 71-й минуте, заменив американца Джо Скалли на правом фланге обороны.

"Боруссия" прервала серию поражений

Поединок начался с обмена голами в первом тайме. После перерыва хозяева дважды поразили ворота Штутгарта и создали комфортное преимущество.

После появления Конопля на поле соперник сократил отставание, однако "Боруссия" удержала победу со счетом 3:2. Этот результат прервал серию "Боруссии" из шести поражений подряд и принес команде первую победу в чемпионате Германии в сезоне-2026/27.

Когда следующий матч "Боруссии"

Несмотря на успех, "Боруссия" Менхенгладбах остается на последнем месте турнирной таблицы.

Следующий поединок команда Конопли проведет во вторник, 27 октября, против "Карлсруэ" в рамках Кубка Германии.