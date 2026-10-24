Три гола и ассист: Ванат устроил голевое шоу в чемпионате Испании

Украинский нападающий "Жироны" Владислав Ванат стал главным героем матча 11-го тура второго дивизиона чемпионата Испании. В поединке против "Сельты Б" форвард оформил хет-трик и отдал ассист, помог своей команде разгромить соперника со счетом 5:1.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Три гола и результативная передача

Ванат вышел в стартовом составе каталонцев и уже на 17-й минуте открыл счет. После передачи Унай Эрнандеса украинец обыграл голкипера соперников и отправил мяч в сетку.

Прошло всего три минуты, как нападавший отметился еще одним результативным действием. На этот раз он ассистировал Эрнандесу, удвоившему преимущество хозяев.

На 28-й минуте защитник "Сельты Б" Пабло Мейксус получил прямую красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. Уже через минуту Ванат реализовал пенальти и оформил дубль.

До перерыва Карлес Перес довел счет до 4:0.

На 55-й минуте украинец завершил свой бенефис. После передачи Матеу Морея он в третий раз поразил ворота соперников, оформив хет-трик.

Оскар Маркос отыграл один мяч для гостей, но на итоговый результат это не повлияло.

Результативность Ваната и турнирное положение

В нынешнем сезоне Сегунды 24-летний украинец провел семь матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Три мяча в ворота "Сельты Б" позволили ему существенно улучшить личную статистику.

На 67-й минуте встречи Ванат покинул поле. Вместо него вышел другой украинец Александр Пищур. Еще один представитель Украины, вратарь Владислав Крапивцов, провел матч в запасе.

Благодаря разгромной победе "Жирона" набрала 21 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице второго дивизиона Испании.

"Жирона" – "Сельта Б" – 5:1 (4:0)

Голы: Ванат, 17, 29 (пен.), 55, Эрнандес, 20, Перес, 38 – Маркос, 59. Удаление: Мейксус, 28 ("Сельта Б").