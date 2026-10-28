Із рекордним проривом в рейтингу: Снігур завершила сезон-2026

Дарія Снігур офіційно завершила виступи в сезоні-2026. Останнім турніром української тенісистки став WTA 250 у китайському Гуанчжоу, де вона поступилася вже в першому колі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну заяву Дарії Снігур в Instagram.

Снігур програла в першому колі турніру в Гуанчжоу

Останнім стартом українки в сезоні став хардовий турнір категорії WTA 250 у китайському Гуанчжоу. Снігур уперше в кар’єрі отримала статус першої сіяної на змаганнях такого рівня, однак не змогла виправдати цей статус.

У першому колі українська тенісистка поступилася представниці Угорщини Анні Бондар з рахунком 4:6, 2:6.

Снігур також була заявлена до основної сітки наступного турніру WTA 250 у Гонконгу, який стартує наступного тижня. Проте за кілька днів до від’їзду з Гуанчжоу вона знялася зі змагань, остаточно завершивши сезон.

Дарія Снігур остаточно завершила виступи в 2026 році

Рекордний рейтинг і головні досягнення року

Попри невдале завершення азійської серії, сезон-2026 став для Снігур успішним. У жовтні українка оновила особистий рекорд у світовому рейтингу WTA, піднявшись на 40 місце.

Серед головних досягнень тенісистки протягом року:

Фінал турніру WTA 250 у Празі - українка вперше в кар’єрі дійшла до вирішального матчу змагань такого рівня.

- українка вперше в кар’єрі дійшла до вирішального матчу змагань такого рівня. Два титули ITF - Снігур здобула дві перемоги на турнірах цієї серії.

- Снігур здобула дві перемоги на турнірах цієї серії. 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні - тенісистка вперше пробилася до цієї стадії змагань категорії WTA 1000.