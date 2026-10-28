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Зимові види 28 жовтня 2026 · 09:38

Хет-трик Стецюри проти "Шершнів" допоміг "Одещині" утримати лідерство в чемпіонаті

Лідер першості виграв на виїзді з рахунком 5:3, а Стецюра оформив хет-трик за 22 секунди до сирени
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хет-трик Стецюри проти "Шершнів" допоміг "Одещині" утримати лідерство в чемпіонаті
"Одещина" укріпила лідерство в чемпіонаті (Фото: hc_odeshchyna, Instagram)

"Одещина" здолала "Богуславських Шершнів" у виїзному матчі сьомого туру чемпіонату України з хокею. Лідер турнірної таблиці переміг із рахунком 5:3 та збільшив відрив від найближчого переслідувача.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

"Одещина" вирвала перемогу в напруженій кінцівці

Гості активно розпочали поєдинок і вже до десятої хвилини закинули дві шайби. Спочатку Стецюра відкрив рахунок після передач Архіпова та Ханіна, а за три хвилини Ревука подвоїв перевагу "Одещини" за асистів Мосюка й Мурина.

Господарі відповіли голом Валентея, який скористався передачею Шевченка та Лєснікова. Перший період завершився з рахунком 2:1 на користь гостей, а друга 20-хвилинка минула без закинутих шайб.

На початку третього періоду Пойманов зробив рахунок 3:1, а згодом Стецюра закинув свою другу шайбу в матчі - 4:1. Проте "Богуславські Шершні" не здалися, і наприкінці зустрічі Пономарьов і Валькун скоротили відставання до мінімуму, зробивши рахунок 3:4.

Інтрига зберігалася до останніх секунд, але за 22 секунди до фінальної сирени Стецюра оформив хет-трик і встановив остаточний результат - 5:3 на користь "Одещини".

Чемпіонат України з хокею. 7-й тур

"Богуславські Шершні" - "Одещина" - 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Шайби: Валентей (Шевченко, Лєсніков), 12:35; Пономарьов (Плесковських, Васільєв), 57:39; Валькун (Шевченко, Аксьонов), 59:09 - Стецюра (Архіпов, Ханін), 6:51; Ревука (Мосюк, Мурин), 9:48; Пойманов (Мосюк, Ревука), 41:42; Стецюра (Щербак), 54:10; Стецюра, 59:38.

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею

Завдяки перемозі "Одещина" набрала 17 очок і зміцнила лідерство в чемпіонаті. "Богуславські Шершні" залишаються на другому місці з 11 балами.

Втім, "Кременчук", який йде на третьому місці, тепер має шанс вирватися на другу сходинку. Віцечемпіон минулого сезону має в активі 10 балів та матч в запасі.

Раніше ми повідомляли, що "Одещина" перервала дев'ятиматчеву серію поразок від "Сокола" та зміцнила лідерство в чемпіонаті.

Теги: Чемпіонат України Хокей
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