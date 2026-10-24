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Зимові види 24 жовтня 2026 · 21:06

"Одещина" перервала дев'ятиматчеву серію поразок від "Сокола" та зміцнила лідерство в чемпіонаті

Одеська команда вирвала перемогу наприкінці зустрічі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Одещина" перервала дев'ятиматчеву серію поразок від "Сокола" та зміцнила лідерство в чемпіонаті
Переможець ХК "Одещина" (фото: ФХУ)

"Одещина" на виїзді перемогла київський "Сокіл" у матчі регулярного чемпіонату України з хокею. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей, які закріпилися на першому місці турнірної таблиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як проходив матч

Господарі відкрили рахунок на дев'ятій хвилині. Артем Кальсін після передачі Сидоренка закинув свою п'яту шайбу в поточному чемпіонаті.

Однак ще до першої перерви "Одещина" зуміла переломити хід зустрічі. На 13-й хвилині Щербак зрівняв рахунок, а менш ніж за три хвилини Кобильник вивів гостей уперед.

У другому періоді "Сокіл" відновив рівновагу. На 34-й хвилині Данило Тіщенко скористався передачею Сидоренка та зробив рахунок 2:2. Для нападника ця результативна дія стала дев'ятим очком у сезоні за системою "гол+пас".

Вирішальний момент настав у заключній двадцятихвилинці. На 55-й хвилині Мосюк після передачі Дуюна втретє вразив ворота киян. Господарі вже не змогли відігратися.

Історична перемога "Одещини"

До цього матчу "Сокіл" виграв дев'ять поспіль зустрічей проти одеської команди. Востаннє суперники грали на початку жовтня, коли кияни перемогли з рахунком 2:0.

Цього разу "Одещина" перервала невдалу серію та зміцнила своє лідерство в чемпіонаті України.

Поєдинок вийшов рівним і за кількістю кидків: "Сокіл" завдав 21 кидок, а гості – 22.

"Сокіл" – "Одещина" – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Шайби: Кальсін, 08:52, Тіщенко, 33:41 – Щербак, 12:24, Кобильник, 15:13, Мосюк, 54:55.

Кидки: 21:22. Штрафи: 4:9.

Раніше "Сокіл" поступився "Кременчуку" в серії булітів

Головні матчі
Серія А 24 жовтня 19:00
Наполі - : - Рома
Ла Ліга 24 жовтня 19:30
Валенсія - : - Вільярреал
Ла Ліга 24 жовтня 22:00
Атлетіко - : - Депортіво
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