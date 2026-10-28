Хет-трик Стецюры против "Шершнив" помог "Одесщине" удержать лидерство в чемпионате

"Одесщина" одолела "Богуславских Шершней" в выездном матче седьмого тура чемпионата Украины по хоккею. Лидер турнирной таблицы победил со счетом 5:3 и увеличил отрыв от ближайшего преследователя.

"Одесщина" вырвала победу в напряженной концовке

Гости активно начали поединок и уже к десятой минуте забросили две шайбы. Сначала Стецюра открыл счет после передач Архипова и Ханина, а через три минуты Ревука удвоил преимущество "Одесщины" за ассистов Мосюка и Мурина.

Хозяева ответили голом Валентея, воспользовавшегося передачей Шевченко и Лесникова. Первый период завершился со счетом 2:1 в пользу гостей, а вторая 20-минутка прошла без заброшенных шайб.

В начале третьего периода Пойманов сделал счет 3:1, а затем Стецюра забросил свою вторую шайбу в матче - 4:1. Однако "Богуславские Шершни" не сдались, и в конце встречи Пономарев и Валькун сократили отставание до минимума, сделав счет 3:4.

Интрига сохранялась до последних секунд, но за 22 секунды до финальной сирены Стецюра оформил хет-трик и установил окончательный результат – 5:3 в пользу "Одесщины".

Чемпионат Украины по хоккею. 7-й тур

"Богуславские Шершни" – "Одесщина" – 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Шайбы: Валентин (Шевченко, Лесников), 12:35; Пономарев (Плесковских, Васильев), 57:39; Валькун (Шевченко, Аксенов), 59:09 – Стецюра (Архипов, Ханин), 6:51; Ревука (Мосюк, Мурин), 9:48; Пойманов (Мосюк, Ревука), 41:42; Стецюра (Щербак), 54:10; Стецюра, 59:38.

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею

Благодаря победе "Одесщина" набрала 17 очков и укрепила лидерство в чемпионате. "Богуславские шершни" остаются на втором месте с 11 баллами.

Впрочем, у "Кременчуга", который идет на третьем месте, теперь есть шанс вырваться на второе место. Вице-чемпион прошлого сезона имеет в активе 10 баллов и матч в запасе.