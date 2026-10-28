Феєрія з п'ятьма голами: "Динамо" стартувало в Юнацькій лізі УЄФА з гарячої перемоги

Київське "Динамо" U-19 з перемоги розпочало виступи у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА-2026/27. "Біло-сині" у результативному матчі здолали однолітків із шотландського "Рейнджерс".

Юнацька ліга УЄФА. Шлях чемпіонів. Другий раунд. Перший матч

"Динамо" U-19 – "Рейнджерс" U-19 – 3:2

Голи: Люсін, 4, Федоренко, 45+2, Буравцов, 80 – Глазго, 79, Фергюссон, 90+3

Швидкий гол та впевнений перший тайм

У номінально домашньому поєдинку, який відбувся у польському місті Стальова Воля, динамівці розпочали зустріч без розгойдування. Вже на 4-й хвилині Саване віддав на Люсіна, а той наважився на дальній удар – м'яч після рикошету залетів у сітку повз голкіпера шотландців, який задалеко вийшов із воріт.

Перед самою перервою українська команда подвоїла перевагу. У компенсований до першого тайму час господарям вдалося перехопити м'яч у середині поля: Андрейко вивів на ударну позицію Федоренка, який з лінії штрафного майданчика точно спрямував м'яч у сітку – 2:0.

Гольовий трилер у кінці поєдинку

Після перерви шотландці активізувалися, проте кияни мали декілька нагод зробити рахунок розгромним. На 79-й хвилині "Рейнджерс" повернувся у гру через помилку воротаря Роєнка: його передачу на Губенка перехопив Глазго та відправив м'яч у ворота. Втім, вже у наступній атаці Буравцов увірвався до штрафного майданчика і повернув киянам перевагу у два м'ячі (3:1).

Останнє слово у матчі залишилося за гостями: на третій компенсованій хвилині Фергюссон успішно зіграв на добиванні після сейву Роєнка.

Завдяки цій перемозі 3:2 "Динамо" здобуло мінімальну перевагу перед візитом до Шотландії. Матч-відповідь відбудеться 4 листопада на полі "Рейнджерс".