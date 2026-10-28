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Футбол 28 октября 2026 · 14:20

"Харьков" вырвал победу у любителей на последних минутах и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Команда с Сарном сравняла счет шедевральным ударом Юрия Романюка, но харьковчане смогли дожать соперников
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Харьков" вырвал победу у любителей на последних минутах и вышел в четвертьфинал Кубка Украины
"Харьков" не без проблем выбил из турнира любительский клуб (Фото: ФК "Харьков")

ФК "Харьков" обыграл любительский "Маяк" Сарны в 1/8 финала Кубка Украины. Победный гол на 87-й минуте забил Валерий Дубко.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Кубок Украины-2026/27. 1/8 финала

"Маяк" (Сарны) - "Харьков" - 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Романюк, 76 – Когут, 35, Дубко, 87.

Стандарт помог гостям

Хозяева могли забить уже на 8 минуте: Тотовицкий замыкал подачу Романюка, но голкипер гостей Варакута спас свою команду. Вратарь парировал и повторный удар эксхавбека "Шахтера".

"Харьков" ответил опасным проходом Рашицы. Косовар завершил сольный рейд ударом, после которого мяч попал в поперечину. На 31-й минуте вратарь "Маяка" Тимошицкий дважды подряд спас хозяев.

Однако на 35-й минуте гости все-таки открыли счет. Яцик мощным ударом со штрафного попал в поперечину, а Когут головой переправил мяч в сетку.

Нервная концовка матча

После перерыва "Харьков" продолжал создавать моменты, но именно "Маяк" сумел восстановить равновесие. Юрий Романюк подхватил мяч после отскока и мощным ударом поразил точно девятку, подарив хозяевам надежду на продолжение борьбы в турнире.

Впрочем, развязка наступила на 87-й минуте. Дубко решился на дальний удар и направил мяч под дальнюю штангу, вернув преимущество харьковчанам.

Конец пути любителей из Сарны

В итоге харьковчане победили и стали четвертьфиналистами Кубка Украины. "Маяк" завершил выступления в турнире, несмотря на достойное сопротивление и красивый гол Романюка.

Стоит отметить, что любительская команда из Ровенщины, возглавляемая бывшим нападающим киевского "Динамо" Владиславом Кулачем, ранее сенсационно выбила из турнира "Полтаву".

Ранее мы сообщали, что в первый игровой день стадии 1/8 финала "Верес" минимально обыграл "Левый Берег" , а "Шахтер" выбил "Динамо".

Теги: Футбол Кубок Украины
Главные матчи
Кубок Украины 28 октября 13:00
ЛНЗ - : - Металлист
Серия А 28 октября 19:30
Милан - : - Болонья
Серия А 28 октября 19:30
Венеция - : - Интер
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